Vendas de "NFTs do bitcoin" despencam 61% em janeiro com aumento de concorrência

Os Ordinals, considerados os "NFTs" da rede do bitcoin, perderam força no mercado de criptoativos em janeiro deste ano. As vendas mensais dos ativos caíram 61% no mês, abaixo dos US$ 868 milhões em dezembro, o mês com as maiores vendas na história do projeto, de acordo com o agregador de dados de NFT CryptoSlam.

A saturação do mercado de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e coleções lançadas em outros blockchains estão entre as principais razões por trás do declínio nas vendas de Ordinals, de acordo com Andy Lian, um especialista intergovernamental em blockchain.

“Com um influxo de novos projetos e artistas entrando no espaço, os compradores agora enfrentam uma infinidade de opções. A situação de excesso de escolhas ficou mais óbvia quando outros blockchains como Solana começaram a ganhar mais força", disse Lian ao Cointelegraph.

Enquanto as vendas mensais de NFTs da Ethereum também caíram 2,2%, para US$ 355 milhões, as vendas de NFTs no blockchain Avalanche subiram 89%, para US$ 46,7 milhões, em janeiro, ante US$ 24,7 milhões em dezembro.

Além de competir com outras coleções de NFTs, Lian acredita que as vendas de Ordinals também foram afetadas por seu status controverso na comunidade do bitcoin e suas complexidades técnicas. “O lançamento de Ordinals tem sido controverso na comunidade Bitcoin porque alguns acreditam que a atividade é semelhante a spam. Isso pode ter afetado a reputação e a legitimidade dos Ordinals entre alguns entusiastas do Bitcoin", argumenta.

Por outro lado, Sebastien Guillemot, co-fundador do motor de jogos Web3 Paima Studios, disse que o interesse por Ordinals está se movendo para soluções de camada 2 do Bitcoin: “Muitos que estavam trabalhando em Ordinals mudaram para redes de segunda camadas do Bitcoin, especialmente com o hype em torno do BitVM e OP_CAT".

Apesar da queda nas vendas, o total de NFTs de Ordinals criados continua crescendo. De acordo com dados da Dune, existem mais de 59 milhões na rede Bitcoin.

Halving vai permitir recuperação?

Espelhando a diminuição das vendas, o preço médio de venda dos Ordinals também caiu 25%, para US$ 1,340, em janeiro. Apesar da queda, grandes empresas de cripto continuam mostrando interesse no produto, como a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, que anunciou o lançamento de seu mercado de negociação de Ordinals em 1º de fevereiro.

Lian espera que o próximo halving do bitcoin reacenda o interesse em Ordinals: “A redução da oferta de bitcoin poderia tornar cada satoshi mais valioso e escasso, aumentando assim o apelo dos Ordinals como ativos únicos e colecionáveis. Além disso, o halving poderia aumentar as taxas de transação na rede Bitcoin, o que poderia incentivar os mineradores a processar transações de Ordinals e proteger a rede".

Em um relatório publicado em 1º de fevereiro, a 21Shares, a maior provedora mundial de produto negociado em bolsa (ETFs, na sigla em inglês), escreveu que os Ordinals poderiam oferecer ao Bitcoin mais casos de uso, além de ser apenas um ativo de reserva de valor: “Esperamos que inovações como Ordinals e tokens BRC-20 gerem mais demanda por bitcoin e expandam os casos de uso na rede".

