Ordinals: criptomoeda ligada ao bitcoin dispara 90% após listagem na Binance

Nesta terça-feira, 7, uma criptomoeda chamou a atenção do mercado ao disparar quase 80% em um dia. A ORDI, do protocolo Ordinals, foi disponibilizada na Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo em valor de mercado.

Com isso, a ORDI saiu de aproximadamente US$ 7 para os atuais US$ 14 em pouco tempo. Nas últimas 24 horas, a ORDI já subiu 93%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Já o volume de negociações da ORDI disparou bem mais. De acordo com dados do CoinMarketCap, o volume da ORDI já subiu mais de 1.598% nas últimas 24 horas.

O que é o protocolo Ordinals?

A listagem na Binance é interpretada por muitos investidores como um endosso da corretora sobre a criptomoeda. O protocolo da ORDI, o Ordinals, já havia ganhado destaque em 2023 por “trazer os NFTs para o blockchain do Bitcoin”.

Lançado em abril deste ano, o Ordinals permitiu que os usuários incorporassem dados do Bitcoin com referências à arte digital em pequenas transações baseadas na rede do próprio Bitcoin. Até então, não havia nenhuma possibilidade de fazer isso.

Com isso, foi criado o padrão de token BRC-20 para que os usuários pudessem emitir tokens transferíveis diretamente pela rede. De acordo com dados da Dune Analytics, mais de 38 milhões de inscrições foram emitidas no protocolo Ordinals desde abril.

Alertas de risco

No entanto, a Binance emitiu avisos sobre a listagem e uma possível volatilidade no preço da ORDI. Segundo a corretora, a criptomoeda é classificada como “seed”, ou seja, um projeto ainda em fase inicial e com maiores riscos ao investidor.

“ORDI é um token relativamente novo que representa um risco superior ao normal e, como tal, provavelmente estará sujeito a alta volatilidade de preços. Por favor, certifique-se de exercer gerenciamento de risco suficiente, de ter feito sua própria pesquisa em relação aos fundamentos do ORDI e de compreender totalmente o projeto antes de optar por negociar o token”, disse a Binance em um anúncio nesta terça-feira.

“A Seed Tag representa projetos inovadores que podem apresentar maior volatilidade e riscos em comparação com outros tokens listados. A Seed Tag será aplicada ao ORDI”, acrescentou a corretora.

Em maio deste ano, no entanto, um relatório da Binance afirmou que a corretora enxergava uma "nova era" para o Bitcoin com o protocolo Ordinals.

