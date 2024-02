Empresa falida de cripto pretende vender R$ 8 bilhões em bitcoin e ether

A Genesis, líder no setor de empréstimos com criptomoedas e que declarou falência em 2023, revelou na última sexta-feira, 2, que quer vender cerca de US$ 1,6 bilhão (R$ 8 bilhões, na cotação atual) em bitcoin e ether. A empresa investiu nos ativos por meio de fundos da empresa Grayscale.

Atualmente, a empresa passa por um processo de reestruturação junto à Justiça dos Estados Unidos. Por isso, ela precisará de uma autorização do juiz responsável pelo caso para poder se desfazer dos ativos. A maior parte das criptomoedas estão no ETF de bitcoin da Grayscale.

O pedido da Genesis indica que ela possui US$ 1,4 bilhão investido no ETF, que operava como um fundo não negociado em bolsa até o dia 10 de janeiro. Desde que ele foi convertido para um ETF, ele tem sido alvo de operações de retirada de investimentos, com perdas de mais de US$ 5 bilhões.

Além disso, a Genesis também informou que possui US$ 165 milhões investidos em um fundo de ether da Grayscale e US$ 38 milhões em um fundo da criptomoeda Ethereum Classic. Por outro lado, a empresa possuía uma participação ainda maior no ETF de bitcoin.

Documentos enviados à Justiça dos Estados Unidos indicam que a Genesis transferiu parte das suas participações no ETF para a Gemini, uma corretora de criptomoedas que foi uma das maiores prejudicadas pela quebra da empresa de empréstimos.

A Grayscale e a Genesis são controladas pela mesma companhia, o Digital Currency Group. O DCG, como é conhecido, enfrentou problemas financeiros sérios no início de 2023 após a falência da FTX, mas conseguiu limitar as perdas de negócios para a Genesis.

Se a venda for permitida pela Justiça dos Estados Unidos, a Genesis vai se juntar à FTX. Em janeiro, a corretora falida vendeu cerca de US$ 1 bilhão em participações no ETF de bitcoin, também como parte de um esforço para reunir capital para começar a ressarcir seus clientes.

A venda da FTX coincidiu com o movimento de perda de investidores no ETF e em uma forte desvalorização do bitcoin, que chegou a rondar os US$ 50 mil antes de despencar e chegar a um preço inferior a US$ 42 mil, enfrentando um perídio de lateralidade desde então.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok