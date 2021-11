Terreno virtual é vendido por recorde de US$2,4 milhões no Decentraland

Um terreno virtual na plataforma Decentraland foi vendido pelo preço recorde de 2,4 milhões de dólares, em criptomoedas, anunciaram o comprador - a plataforma Tokens.com - e a própria Decentraland, na terça-feira, 23.

O Decentraland é um ambiente online, também conhecido como metaverso, em que os usuários podem comprar terrenos, visitar edifícios e conhecer outras pessoas que usam avatares, entre muitas outras coisas.

Tais ambientes têm crescido em popularidade, principalmente depois que as medidas de isolamento social e, mais recentemente, ao anúncio do Facebook de que irá construir o seu metaverso, alterando até o nome da empresa para Meta.

O Decentraland é um tipo específico de metaverso que usa a tecnologia blockchain. Terrenos e outros itens vendidos no mundo online são comercializados na forma de tokens não fungíveis (NFTs), um tipo de ativo digital.

Entusiastas das moedas digitais compram terrenos no metaverso da Decentraland como um investimento especulativo, por meio da criptomoeda do metaverso, chamada de Mana, que nesta quarta-feira opera em alta de 23% - no mês, o preço do ativo já subiu mais de 500%.

Uma subsidiária da Tokens.com, chamada Metaverse Group, comprou o terreno virtual por 618 mil MANA na segunda-feira, o que era equivalente a cerca de 2,43 milhões de dólares no momento da negociação, afirmou um porta-voz da Decentraland, confirmado por um comunicado da própria Tokens.com.

A compra da área foi registrada no marketplace de NFTs OpenSea, segundo dados vistos pela Reuters.

A Decentraland afirmou que a transação representou a mais cara compra de espaço online já realizada na plataforma.

O terreno fica na área "Fashion Street" do mapa da Decentraland e a Tokens.com afirmou que será usado para hospedar eventos digitais de moda e para a venda de roupas virtuais para avatares.

A área é formada por 116 sublotes, cada um medindo cerca de 5 metros quadrados. No total, o terreno adquirido possui um espaço online equivalente a 566 metros quadrados.

Em junho, uma área no Decentraland foi vendida por 1,295 milhão de manas, cerca de 913,2 mil dólares na época. Os compradores construíram um shopping center para vender roupas digitais, mas a Reuters visitou o espaço várias vezes desde então e não presenciou qualquer comprador no centro comercial.

Mana é altamente volátil. A moeda se valorizou cerca de 400% neste mês, segundo a Coinbase, disparando depois que o Facebook mudou de nome para Meta e anunciou sua estratégia para se expandir no mercado de metaversos.