Criptomoeda SUI atinge recorde com volume histórico de US$ 2 bilhões; entenda

O preço da Sui (SUI) atingiu um novo recorde de US$ 2,37 hoje. Esse marco coincide com o aumento no volume da SUI, que disparou para US$ 2 bilhões pela primeira vez.

Na verdade, coincidindo com a recente vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA, inicialmente não conseguiu quebrar o recorde.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Sui registra recorde

No último dia 6, dados da Santiment mostraram que o volume da Sui aumentou para US$ 2 bilhões. Esse aumento, como visto acima, foi a primeira vez que o volume da altcoin atingiu esse nível desde seu lançamento público em maio de 2023.

Em cripto, o volume de negociação representa a demanda geral por um ativo específico, destacando o nível de interesse e engajamento dos investidores. Assim, o aumento do volume sinaliza um crescimento no interesse e no engajamento com o token, o que levou a altcoin a atingir um novo recorde de US$ 2,36.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

Do ponto de vista de preço, um aumento de volume seguido por uma tendência ascendente sugere continuidade de alta. Curiosamente, caso o preço da SUI, que aumentou 14% nos últimos sete dias, continue a subir, então o volume poderia impulsioná-la ainda mais.

De acordo com a Coinglass, a relação Long/Short subiu para 1,09, sinalizando uma mudança no sentimento dos investidores. Uma relação abaixo de 1 geralmente indica mais posições compradas do que vendidas, sugerindo expectativas de uma queda de preço.

Contudo, com 52% dos traders mantendo posições compradas e quase 48% assumindo posições vendidas, essa relação indica que a maioria dos traders está otimista quanto ao desempenho da SUI.

Além disso, alguns traders estão otimistas com as perspectivas de longo prazo da moeda, esperando que ela alcance dois dígitos. Novamente, o trader com pseudônimo Crypto Doc expressou confiança, prevendo que a SUI poderia eventualmente atingir US$ 10.

Previsão de preço da SUI: altas mais elevadas

No gráfico diário, a altcoin subiu acima das Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de 20 e 50 dias. As EMAs medem tendências ao medir mudanças de preço ao longo de um período de tempo.

Quando o indicador está acima do preço, a tendência é baixista. No entanto, como está abaixo dele, a tendência do SUI poderia continuar a subir. Nesse cenário, o preço poderia subir acima de US$ 2,39, seu novo recorde, e ultrapassar US$ 3.

Contudo, se a realização de lucros aumentar, essa previsão poderia ser invalidada. Se isso acontecer, a altcoin poderia cair para US$ 1,93.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok