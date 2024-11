Começa em SP o maior evento brasileiro de bitcoin: conheça a Satsconf

Nesta sexta-feira, 8, começa em São Paulo a Satsconf, maior conferência de bitcoin do Brasil. O evento aproveita um momento marcante do mercado, já que o bitcoin acaba de ultrapassar quatro máximas históricas seguidas com a vitória de Donald Trump para presidência dos Estados Unidos.

A Satsconf irá até o dia 9 de novembro no bairro da Água Branca, em São Paulo, e conta com ingressos promocionais para estudantes.

De acordo com a organização do evento, o cenário atual do bitcoin “reforça o papel do evento como plataforma essencial para quem busca entender o crescimento e o impacto do bitcoin, discutindo seu uso tanto em comunidades locais quanto em uma economia globalizada”.

A programação da Satsconf 2024 abordará temas de impacto em diversas áreas da sociedade moderna, como:

Eixo humanitário/social: "bitcoin para o bem: transformando comunidades em todo o mundo," com Ayelen e Obi, abordando como o bitcoin está ajudando comunidades ao redor do mundo.

Eixo ambiental/energético: "O Gafanhoto e o Besouro do Esterco: Tendências de Energia na Mineração de bitcoin" com Margot Paez, como a mineração de bitcoin pode contribuir para a redução das emissões de carbono.

Eixo político: "bitcoin e repressão financeira: lições de regimes autoritários" e "CBDC vs. bitcoin: Um Mundo de Controle vs. Liberdade," com discussão sobre o papel das CBDCs e o contraste com o bitcoin como ferramenta de liberdade econômica.

Privacidade e auto-custódia: casos de destaque como Samourai e Tornado Cash e o impacto da regulamentação na segurança e privacidade dos usuários.

Economias circulares de bitcoin: criando modelos de economia local em torno do bitcoin.

Tributação e Internacionalização do Patrimônio em bitcoin: Painel sobre o impacto e desafios regulatórios no Brasil e no exterior.

Estudantes interessados em obter o desconto deverão apresentar uma carteirinha válida. A iniciativa para a criação do ingresso estudante veio de uma parceria com a Bitcoin Students Network. Além disso, o evento também apresenta o SatsKids, espaço dedicado ao público infantil com atividades como jogos educativos, oficinas e palestras.

“A Satsconf 2024, com esses novos elementos e temas de destaque, reafirma seu compromisso em expandir o alcance e a compreensão do bitcoin como uma ferramenta para liberdade financeira, educação e impacto social positivo na sociedade global”, afirmou a organização do evento em um comunicado.

Informações gerais

Data: 8 e 9 de novembro

Local: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: Vendas no site. Desconto de 21% para ingressos comprados com bitcoin. Ingresso gratuito para crianças e adolescentes até 16 anos. Valor promocional de R$50 para estudantes com apresentação de carteirinha.

