Usuário com lucro de R$ 200 milhões movimenta bitcoins pela 1ª vez após 10 anos

Uma carteira digital que estava adormecida desde 2014 e que continha 687 unidades de bitcoins registrou a sua primeira movimentação de ativos em dez anos nesta segunda-feira, 6. Considerando a valorização da criptomoeda desde então, o dono da carteira tem um lucro de mais de US$ 40 milhões (R$ 200 milhões, na cotação atual).

A movimentação foi identificada pela plataforma de monitoramento de dados em blockchain LookOnChain. Em uma publicação no X, antigo Twitter, a empresa deu mais detalhes sobre o "despertar" da carteira digital, com uma movimentação de toda a quantia que estava armazenada.

De acordo com a publicação, a carteira digital recebeu as unidades de bitcoin em 2014. Na época, a quantia somava US$ 630 mil, com uma cotação de US$ 917 por unidade da criptomoeda. Desde então, porém, o ativo teve uma forte valorização. Atualmente, cada unidade é cotada em US$ 63 mil.

Após anos parada, a carteira registrou a sua primeira movimentação e foi imediatamente esvaziada pelo seu dono, que agora possui um lucro de US$ 43 milhões, aproximadamente. Até o momento, ainda não se sabe se o investidor realizou o lucro, o que envolveria a venda dos ativos.

A tecnologia blockchain permite que as transações entre carteiras nas redes sejam transparentes em relação aos valores e endereços de destino e origem, facilitando o monitoramento de carteiras como a que estava dormente há 10 anos.

Por outro lado, a tecnologia também possui um caráter de anonimato, sem uma identificação sobre o dono dessa carteira, que por enquanto segue desconhecido. Nesses casos, a identificação ocorre apenas caso o próprio dono se identifique ou se um trabalho investigativo descubra a identidade.

Além disso, não há uma garantia que o investidor realizou a movimentação após tantos anos para realizar lucros e vender as unidades de bitcoin. Em alguns casos, os investidores conseguem recuperar o acesso à carteira e apenas transferem a quantia para outro endereço, mantendo o armazenamento com foco em longo prazo.