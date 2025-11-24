Tudo sobre o desligamento da plataforma do Drex e os próximos passos

Por que o Banco Central desligou a rede do Drex? O que essa decisão revela sobre os desafios de privacidade em blockchain e o futuro da tokenização no Brasil? E como stablecoins estão deixando de ser apenas um caso de uso para se tornarem infraestrutura do sistema financeiro?

Para responder a essas questões, Thamilla Talarico, Diretora de Finanças On-Chain da Polygon no Brasil. Com experiência em blockchain na Ernst & Young e formações pela PUC-Rio, MIT e Insper, Thamilla explica o impacto do desligamento do Drex, o papel das stablecoins, a adoção institucional de cripto e muito mais. Assista ao vídeo.

