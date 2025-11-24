Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Tudo sobre o desligamento da plataforma do Drex e os próximos passos

Projeto do Banco Central sofreu desligamento da rede, mas não acabou e deve se reinventar para a fase 3 de testes em 2026

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09h43.

Tudo sobreDrex (Real Digital)
Saiba mais
yt thumbnail

Por que o Banco Central desligou a rede do Drex? O que essa decisão revela sobre os desafios de privacidade em blockchain e o futuro da tokenização no Brasil? E como stablecoins estão deixando de ser apenas um caso de uso para se tornarem infraestrutura do sistema financeiro?

Para responder a essas questões, Thamilla Talarico, Diretora de Finanças On-Chain da Polygon no Brasil. Com experiência em blockchain na Ernst & Young e formações pela PUC-Rio, MIT e Insper, Thamilla explica o impacto do desligamento do Drex, o papel das stablecoins, a adoção institucional de cripto e muito mais. Assista ao vídeo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Drex (Real Digital)FinançasBlockchainTecnologiaBanco Central

Mais de Future of Money

Stablecoins crescem e colocam governos contra a parede

Diversificar em dólar não é luxo, é sobrevivência em um cenário imprevisível

A nova era dos pagamentos: como o mobile está redesenhando o consumo

Malásia descobre roubo de US$ 1 bilhão por mineradoras de bitcoin

Mais na Exame

Tecnologia

Nio, que comprou a banda larga da Oi, lança data lakehouse Niox

Mercados

Entenda por que o Brasil voltou a comprar ouro depois de quatro anos

Pop

Billie Eilish anuncia filme 3D com James Cameron; veja data de lançamento

Ciência

Pílula do Ozempic fracassa em testes contra Alzheimer