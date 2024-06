Brasil saca R$ 23 milhões de fundos de criptomoedas em uma semana apesar de saldo positivo em maio

O Brasil registrou US$ 4,4 milhões, pouco mais de R$ 23 milhões, em saídas líquidas de produtos de investimentos negociados em bolsa (ETPs) baseados em criptomoedas no acumulado semanal da última sexta-feira, 31, período em que o seguimento apresentou cerca de US$ 185 milhões em depósitos líquidos e saldo positivo de aproximadamente US$ 2 bilhões no acumulado mensal, de acordo com dados divulgados pela CoinShares.

Segundo os números divulgados pela gestora, além do Brasil, que fechou maio registrando US$ 600 mil em entradas líquidas, a Suécia sacou US$ 5,1 milhões no acumulado semanal e US$ 57,6 milhões no mês passado. No terreno positivo, EUA aportou US$ 130 milhões no acumulado da última semana, seguido por Suíça, Canadá, Hong Kong e Austrália, com respectivos depósitos líquidos de US$ 36,8 milhões, US$ 24,6 milhões, US$ 1,7 milhão e US$ 1,4 milhão.

No acumulado de maio foram quase US$ 2 bilhões em entrada líquidas globais, que favoreceram os ETPs a atingirem pouco mais de US$ 15 bilhões no parcial deste ano, novo recorde histórico. Porém, em termos de negociação, o volume da última semana caiu para US$ 8 bilhões ante US$ 13 bilhões da semana anterior.

Quanto ao acumulado de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês), a semana fechou a um volume global de US$ 97,1 bilhões com o Brasil na sexta colocação ao responder por US$ 971 milhões em aportes, à frente de Hong Kong, com US$ 414 milhões. Nesse caso, EUA responde por uma fatia de US$ 75,89 bilhões, seguido por Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia, respectivamente com AuM de US$ 5,06 bilhões, US$ 5,04 bilhões, US$ 4,34 bilhões e US$ 3,5 bilhões.

Por criptoativo, o bitcoin respondeu por US$ 148 milhões das entradas líquidas semanais, seguido pelo ether com US$ 33,5 milhões em entradas líquidas, Solana com US$ 5,8 milhões, com US$ 800 mil e Litecoin com US$ 600 mil no período. Em direção contrária, operações vendidas e cestas multiativos registraram respectivas saídas líquidas de US$ 3,5 milhões e US$ 2,7 milhões.

No caso dos produtos/gestoras, a Grayscale respondeu por US$ 260 milhões de saídas líquidas semanais, seguida por ARK 21 Shares e CoinShares XBT, cujos respectivos saques líquidos foram de US$ 92 milhões e US$ 7 milhões. Pelo lado positivo, o iShares ETFs da gestora BlackRock fechou a semana com US$ 298 milhões em entradas líquidas, seguida respectivamente por US$ 177 milhões da Fidelity ETFs e US$ 40 milhões da Bitwise ETFs.

Na aferição anterior, os brasileiros investiram R$ 9,8 milhões em ETPs em semana marcada por forte movimento global.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok