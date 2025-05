Transformando seu rosto em código: como funciona a biometria facial

A biometria facial é uma das tecnologias mais promissoras para garantir segurança digital, mas será que ela é infalível? No mais novo episódio do podcast Future of Money, discutimos como a tecnologia funciona, seus benefícios e também os desafios que ela enfrenta.

O que acontece, por exemplo, quando gêmeos idênticos tentam acessar sistemas de biometria facial? E como a detecção de vivacidade pode ajudar a evitar fraudes como o uso de máscaras?

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Para responder a essas perguntas, recebemos Eládio Isoppo, CEO da Payface. Ele compartilhou sua experiência sobre como a biometria facial pode revolucionar o setor de segurança digital, especialmente no mercado de criptoativos, e explicou como a combinação com o blockchain pode garantir transações ainda mais seguras.

No caso da integração entre esses dois mundos, Isoppo explicou que "quando a gente fala do mundo cripto, o blockchain tem sido utilizado para diversas jornadas de smart contracts, de diversas questões que você precisa verificar a origem e a trajetória daquele dado, daquela informação".

"A gente entende que também pode ser uma forma de armazenar de maneira segura e auditável as imagens biométricas de operadores de tecnologia de biometria facial", destaca.

Segundo o executivo, "não só pela criptomoeda em si, mas a tecnologia de blockchain como um todo, pode conviver muito com a biometria facial. Não somente com a biometria facial, mas com outras biometrias, para garantir mais segurança ao processo e principalmente para garantir essa auditabilidade da informação de uma transação segura", afirma.

Confira o episódio completo!

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok