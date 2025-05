Com 63 bilhões de transações, PIX foi o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros em 2024

O PIX foi o meio de pagamento mais usado no Brasil em 2024. No ano passado, foram 63,8 bilhões de transações, um crescimento de 52% ante os 41,9 bilhões em 2023. As transações do PIX superaram as de cartão de crédito, débito, boleto, TED, cartão pré-pago e cheques no Brasil, as quais, juntas, totalizaram 50,8 bilhões.

Os dados fazem parte de um levantamento foi feito pela Febraban, com base em dados divulgados pelo Banco Central e pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços) divulgado nesta quinta-feira, 15.

“O PIX revolucionou o sistema financeiro brasileiro ao oferecer uma ferramenta simples e segura de pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso promoveu a inclusão financeira no país, ampliando o acesso aos serviços bancários. Sua crescente popularidade reflete a confiança dos brasileiros na tecnologia e sua importância no cotidiano do dia a dia do brasileiro”, diz Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Com entrada em funcionamento em 16 de novembro de 2020, o PIX ultrapassou as transações feitas com DOC (Documento de Crédito, que foi descontinuado pelo sistema financeiro em fevereiro de 2024) já em seu primeiro mês de funcionamento.

Em janeiro de 2021, superou as transações com TED (Transferência Eletrônica Disponível). Em março deste mesmo ano, passou na frente em número de transações feitas com boletos. Já no mês seguinte (maio), o PIX ultrapassou a soma de todos eles.

Em relação aos cartões, o PIX ultrapassou as operações de débito em janeiro de 2022, e no mês de fevereiro foi a vez de passar na frente das transações com cartões de crédito.

Os meios de pagamentos mais usados

Depois do PIX, os meios de pagamentos mais utilizados pelos brasileiros no ano passado foram o cartão de crédito (19,8 bilhões de transações), cartão de débito (16,7 bilhões) e o cartão pré-pago (9,2 bilhões), seguidos dos boletos (4,2 bilhões), TED (821 milhões) e cheques (125 milhões).