Taxas diárias na Ethereum têm menor nível em 8 meses e caem para US$ 2,8 milhões

As taxas diárias cobradas nas transações realizadas no blockchain Ethereum atingiram no último domingo, 27, o menor nível desde 26 de dezembro. O número representa um barateamento na realização de operações na rede, mas também pode representar uma atividade menos aquecida.

Dados divulgados pela CryptoQuant apontam que, no domingo, as taxas totalizaram 1.719 ethers, equivalentes a US$ 2,8 milhões. O número é menor em oito meses e representa uma queda de 89% em relação ao maior total atingido em 2023, quando a rede teve 16.720 pagos em 5 de maio.

No seu atual mecanismo de consenso, as transações são avaliadas por validadores, que verificam a veracidade ou não da movimentação. Os validadores recebem uma parte das taxas cobradas como recompensa pela validação. As taxas possuem um valor mínimo, mas usuários podem adicionar pagamentos para ganhar prioridade na fila de validação.

Em geral, uma queda nas taxas pagas representa uma atividade menor na rede, que resulta em uma fila de validação menor e a falta de necessidade de oferecer taxas adicionais para avançar na fila mais rapidamente. Ao mesmo tempo, a Ethereum tem lidado com uma competição maior de soluções de escalabilidade de segunda camada.

Soluções de escalabilidade

David Lawant, head de research da FalconX, destacou que o blockchain teve uma atividade menor mesmo com o lançamento de um novo projeto popular no espaço cripto no início de agosto, o que mostra os efeitos da criação e melhoria das soluções de escalabilidade.

Dados da empresa IntoTheBlock apontam que o número de transações diárias na Optimism, uma das redes de escalabilidade da Ethereum, registrou o seu maior valor da história em 15 de agosto. Ao todo, foram contabilizadas quase 900 mil transações.

Além disso, o número de transações processadas na Ethereum e nas redes de segunda camada ligadas ao blockchain atingiram em agosto o segundo maior valor da história. Na visão da IntoTheBlock "conforme a competição entre as redes de segunda camada cresce, se torna claro que a Ethereum também se beneficia".

