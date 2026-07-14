Trader diz que a solana vai dobrar de preço nos próximos meses

O trader de criptomoedas Ansem prevê que o preço da solana pode quase dobrar em relação ao valor atual, projetando uma alta até US$ 150, ao indicar uma possível valorização expressiva nos próximos meses.

Ele não está sozinho. O analista Michaël van de Poppe também aposta em um movimento acentuado para cima, ainda que a recente escalada nas tensões entre Estados Unidos e Irã tenha pressionado a Solana para baixo durante a última semana.

Ansem e Van de Poppe projetam alta para a Solana

Ansem detalhou sua perspectiva em uma postagem de julho, argumentando que diversas altcoins on-chain estão prestes a passar por uma valorização significativa. Ele considera a faixa de US$ 84 o topo do intervalo da solana, enquanto o objetivo final seria US$ 150.

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“… acredito que a SOL recuperará a parte superior do intervalo e atingirá US$ 150 nos próximos meses, ao retomar a tendência de alta pela primeira vez em mais de um ano”, afirmou.

Van de Poppe apresentou um cenário mais cauteloso. Ele destacou que a importância de a solana manter o patamar de US$ 76,6 para confirmar uma trajetória de alta.

“Está claro que a moeda está rompendo essa zona de resistência e consolidando o nível… provavelmente veremos a SOL alcançar mais de US$ 100 entre um e dois meses”, disse.

Indicadores on-chain ganham força

Para que a meta de Ansem seja atingida, a solana teria de registrar uma valorização de cerca de 98% em relação ao preço atual, próximo de US$ 75,8. Já a projeção de Van de Poppe, de US$ 100, implica um avanço de aproximadamente 32%.

Os indicadores on-chain reforçam a visão otimista. O BeInCrypto apurou que o valor total bloqueado (TVL) da Solana alcançou seu melhor patamar desde o início de junho. O movimento sinaliza entrada real de capital.

Além disso, os depósitos em aplicações da Solana estão em expansão e investidores de longo prazo seguem acumulando o ativo. Em contrapartida, o open interest e o funding recuaram.

Essa diferença demonstra demanda à vista ao invés de operações alavancadas. O número de endereços ativos também aumenta rapidamente, testando máximas anuais.

Por outro lado, a demanda institucional apresenta quadro distinto. Os fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF) à vista da solana ficaram negativos em junho de 2026, com o primeiro saldo mensal negativo de aproximadamente US$ 790 mil, segundo dados da SoSoValue divulgados.

Em julho, os aportes voltaram para apenas US$ 3,65 milhões até a data de publicação. Para efeito de comparação, foram US$ 199,21 milhões na estreia do ETF em outubro e o pico ficou em US$ 419,38 milhões em novembro.

Os fluxos para ETFs não são a única pressão. O cenário geopolítico e macroeconômico segue sendo um fator de risco relevante para o mercado de cripto.

Um novo aumento de juros ou escalada prolongada nas tensões entre EUA e Irã pode afetar os ativos de risco. Qualquer uma dessas hipóteses ampliaria a distância entre a Solana e as projeções dos analistas.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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