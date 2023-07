Empresas de cripto valem US$ 180 bilhões, e mercado chega a 420 milhões de usuários

Um relatório divulgado pela empresa de pesquisa K33 traçou um panorama detalhado sobre o momento e tamanho do ecossistema cripto, identificando empresas que compõem o mercado, o seu valor total atual e o número de empregos gerados graças às criptomoedas.

O levantamento afirma que o mercado de criptomoedas totaliza atualmente um market cap de US$ 1,2 trilhão, em linha com projeções de outras empresas de análise. A estimativa leva em conta apenas os valores dos ativos do mercado, considerando suas respectivas cotações e oferta total disponível.

Outro dado do relatório indica que, atualmente, a chamada "indústria cripto" é formada por cerca de 10 mil empresas espalhadas ao redor do mundo, com 190 mil funcionários e um valor total chegando a US$ 180 bilhões. A K33 também projeta que o mercado conta no momento com 420 milhões de usuários. O número de empregos é menor que o de 2021, quando foi estimado em 211 mil.

Segundo a K33, 62,4 mil empregos dessa indústria estão concentrados na área de corretoras de criptomoedas. As empresas de serviços financeiros com cripto somam 48,5 mil empregos, enquanto os protocolos de blockchain e empresas de análise e mineração somam 39,8 mil. O segmento com menos empregos é o de NFTs e jogos, totalizando 12 mil.

O relatório também destaca o caráter global desse mercado: "Várias das maiores empresas de cripto têm sede em jurisdições com regras favoráveis ​​às criptomoedas e impostos mais baixos. Essas empresas geralmente empregam pessoas globalmente por meio de escritórios locais ou em um estrutura remota pura, com o atendimento da sede como uma solução conveniente para reduzir custos e atrito".

Divisão por região

A empresa estima que a região da Ásia e Austrália soma o maior número de empregos gerados pela indústria cripto, 65,9 mil, seguida pela América do Norte (60,7 mil), Europa (44,2 mil), América do Sul (8,4 mil) e África (8,3 mil). Na visão da K33, a indústria cripto é "centrado nos Estados Unidos", já que muitas das maiores companhias surgiram no país.

Especificamente em relação ao Brasil, o relatório indica que o país tem o maior número de empregos gerados pela indústria cripto na região, 4,2 mil, à frente da Argentina e da Colômbia. Para a K33, o país possui "de longe a infraestrutura financeira mais avançada da região, o que fez com que bancos e fundos se aproximassem de cripto". Um dos exemplos citados é do BTG Pactual, que lançou uma stablecoin própria pareada ao dólar, o BTG Dol.

"Em geral, as empresas de cripto sul-americanas são mais fortemente inclinadas para a área de processamento de pagamentos, visando criar canais de pagamento mais eficientes para transações internacionais", aponta o estudo.

"A América do Sul e a África geralmente ficam atrás no emprego pela indústria de criptomoedas. Ao mesmo tempo, a indústria tem uma presença crescente em alguns países sul-americanos e africanos. Os continentes também são considerados por muitos como os mais maduros para adoção generalizada de cripto devido a uma relativa falta de acesso financeiro em comparação com América do Norte, Europa e Ásia", diz o relatório.

Ainda considerando a distribuição global do mercado cripto, o estudo da K33 estima que a Ásia é a região com mais donos de criptomoedas: 262 milhões. O segundo lugar é da América do Norte, com 54 milhões, seguida pela África (38 milhões), América do Sul (33 milhões) e Europa (31 milhões).

"Em conjunto com a crescente popularidade das criptomoedas, uma indústria especializada surgiu. Embora ainda pequena no panorama geral, o rápido crescimento e o potencial das criptomoedas tornam esta uma indústria para se monitorar daqui para a frente", ressalta o relatório.

