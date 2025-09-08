Tokenização sustentável: como funcionam as criptos ambientais

A tokenização de ativos ambientais está transformando o mercado. Com o uso de blockchain e soluções multichain, projetos de crédito de carbono ganham rastreabilidade, transparência e integração global, abrindo caminho para uma nova infraestrutura financeira sustentável e automatizada.

Para falar sobre esse cenário, recebemos João Valente, Diretor de Ativos Digitais e Sustentabilidade da Ambipar. Ele explica como funciona a estrutura dos créditos de carbono, o papel das certificadoras, os desafios da interoperabilidade entre blockchains e como a evolução das redes pode tomar o uso da tecnologia tão simples quanto passar um cartão. Assista ao vídeo.

