Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Tokenização sustentável: como funcionam as criptos ambientais

Com o uso de blockchain e soluções multichain, projetos de crédito de carbono ganham rastreabilidade, transparência e integração global, abrindo caminho para uma nova infraestrutura financeira sustentável e automatizada

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09h30.

Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais
yt thumbnail

A tokenização de ativos ambientais está transformando o mercado. Com o uso de blockchain e soluções multichain, projetos de crédito de carbono ganham rastreabilidade, transparência e integração global, abrindo caminho para uma nova infraestrutura financeira sustentável e automatizada.

Para falar sobre esse cenário, recebemos João Valente, Diretor de Ativos Digitais e Sustentabilidade da Ambipar. Ele explica como funciona a estrutura dos créditos de carbono, o papel das certificadoras, os desafios da interoperabilidade entre blockchains e como a evolução das redes pode tomar o uso da tecnologia tão simples quanto passar um cartão. Assista ao vídeo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosCriptomoedasFinançasMeio ambiente

Mais de Future of Money

Em poucas semanas, família Trump lucra US$ 1,3 bilhão com criptomoedas

IA + segurança: a fórmula inegociável para o setor financeiro

Como tokens digitais podem impactar o sistema registral?

7 perguntas indispensáveis para lucrar com criptomoedas

Mais na Exame

Mercados

Sergio Zimerman diminui participação no capital da Petz (PETZ3)

Negócios

A startup que nasceu na Votorantim agora faz R$ 887 milhões em 6 meses

Economia

Boletim Focus: mercado mantém projeção do IPCA para 2025 e reduz a de 2026

Mundo

Comércio entre China e EUA encolhe e pressiona recuperação da segunda maior economia do mundo