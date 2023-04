Tim Draper vai gravar reality show milionário com startups em evento em SP

O bilionário Tim Draper vai participar neste domingo, 30, do evento Know How Experience, que busca aproximar investidores de startups e empreendedores. A experiência, que ocorrerá na cidade de São Paulo, vai contar com a gravação de um episódio do reality show "Meet the Drapers", o maior do mundo no segmento de investimentos em projetos.

Draper ficou famoso por ter comprado, em 2014, 30 mil bitcoins durante um leilão realizado pelo FBI, nos Estados Unidos. O certame foi o primeiro do tipo no país envolvendo criptoativos apreendidos. Em seis anos, o bitcoin acabaria registrando uma valorização intensa, fazendo com que o bilionário tivesse mais de US$ 600 milhões em lucro com a compra.

No reality show, Tim e outros integrantes da família Draper receberão um convidado diferente a cada episódio para compor com eles a equipe de jurados que vai avaliar as startups participantes. Diferentemente do que acontece no "Shark Tank", em que todos os participantes podem receber investimentos, o "Meet the Drapers" é uma competição entre as empresas com apenas um vencedor.

Na quinta temporada, lançada em 2022, o vencedor da competição ganhou um prêmio de mais de US$ 1 milhão em investimentos. Agora, Draper veio ao Brasil para gravar um episódio da nova temporada da produção, como parte da programação do Know How Experience, uma iniciativa da empresa Know How Club.

O Know How Club é um dos maiores clubes de empreendedorismo do Brasil e tem como um de seus fundadores o empresário Filipe Trindade. Atualmente, o evento da empresa é considerado um dos maiores voltados para a inovação e empreendedorismo na América Latina, contando com a participação de executivos de grandes empresas e fomentando o networking no segmento.

Investimento em startups

Atualmente, Trindade é um dos representantes no Brasil da Draper Startup House, uma empresa criada por Tim especificamente para investir em startups que ele considera promissoras. O grande objetivo de Draper, tanto na empresa quanto no reality, é sempre encontrar o "próximo grande unicórnio", as startups que terão valores de mercado acima de US$ 1 bilhão.

Draper também ficou famoso nos Estados Unidos por realizar investimentos em várias empresas de sucesso atualmente quando elas ainda estavam em estágios iniciais, como a Tesla, o Twitter e a SpaceX. Agora, startups brasileiras poderão competir para chamar a atenção do investidor e tentar conquistar o prêmio de investimento de US$ 1 milhão.

O Know How Experience ocorrerá no próximo domingo, 30, na Avenida das Nações Unidas, 12.559. O evento também contará com a participação da investidora Carol Paiffer, CEO da maior mesa de traders da América Latina e que ficou famosa por participar do reality "Shark Tank".

