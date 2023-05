Sebrae lança plataforma para startups e prevê investimentos de R$ 312 milhões para apoiar negócios

O Sebrae anunciou nesta-terça, 2, a criação de uma plataforma guarda-chuva para reunir todas as ações direcionadas ao ecossistema de startups. A ferramenta, batizada de Sebrae Startups, vai reunir as iniciativas de capacitação, conexão e fortalecimento de negócios em estágio inicial.

O projeto reforça a estratégia de entidade de estar cada mais em contato com os empreendedores. Para este ano, a meta é de impactar 10 mil startups com os seus programas de fomento – em 2022, o número ficou em 7.777 negócios, criados por 12.123 empreendedores e oriundos de 1135 municípios diferentes.

Para alcançar o objetivo, prevê investimentos de R$ 312 milhões, alta de 22,8% em relação ao montante que desembolsou no ano passado. O valor será usado para acelerar negócios, disponibilizar tecnologias e estimular as empresas no desenvolvimento de inovações.

“Os recursos aplicados pelo Sebrae buscam criar condições para negócios de todos os segmentos gerarem e absorverem mais inovações, promover o adensamento de negócios inovadores, digitais e de alto impacto e proteger ativos de propriedade intelectual, além de promover a modernização de pequenos negócios tradicionais”, afirma Décio Lima, presidente do Sebrae.

Entre os perfis de startups que costuma apoiar estão majoritariamente microempresas, aquelas que faturam até R$ 360 mil por ano. De acordo com o compilado de dados de 2022, elas representam 69,5% do total. Na sequência, médio porte, 17,6%, com faturamento anual entre R$ 4,8 milhões e R$ 300 milhões; e pequenas, 12,9%, com movimentações entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões.

As regiões Sudeste e o Sul concentram os atendimentos e responderam por 73,5% em 2022 da demanda. Outro dado relevante é que 33,2% desses negócios nasceram entre 2020 e 2022, como impacto da aceleração digital na pandemia de Covid-19.

A depender do momento de “vida”, essas startups têm dores diferentes a resolver. As empresas iniciantes procuram ajuda para sobrevivência financeiramente até encontrar a conexão ideal entre o produto e demanda; aquelas com clientes pagantes, soluções para escalar o modelo de negócio e, as mais desenvolvidas, lidam com questões relacionadas à contratação de pessoas e à adaptação da gestão frente às mudanças constantes.

Como funciona a plataforma

A partir da nova plataforma, o Sebrae une em um só lugar os programas e iniciativas nacionais e aquelas desenvolvidas pelas unidades estaduais. A estrutura chega para ser um espaço em que as empresas podem ser obter conteúdos sobre inovações, aprendizados de outras startups e ter acesso a iniciativas de fomento.

Para além dos conteúdos, os empreendedores poderão encontrar ações como:

programas de capacitação e formação empreendedora

programa de inovação aberta para aproximar startups de corporações

aceleração de startups Mentorias para empreendedores nos mais diversos estágios de desenvolvimento de negócio

Apoio à internacionalização

apoio financeiro e investimento

conexões com gestoras de venture capital

"Temos uma capilaridade no país como nenhuma outra entidade, então há muito para contribuir. O empreendedorismo, em especial na área da inovação , é fundamental para o desenvolvimento do país no médio e longo prazo”, diz. Lima.

O anúncio foi feito no Web Summit Rio, do qual a EXAME é media partner. O evento, um dos maiores do mundo sobre tecnologia e inovação, começou nesta segunda-feira, 1º, e segue até a próxima quinta, 4.