"Tendência de longo prazo do bitcoin é exponencial", diz bilionário

Na quarta-feira, 9, Raoul Pal compartilhou sua visão sobre os últimos movimentos do bitcoin. Falando com seus quase 1 milhão de seguidores, o bilionário especialista em cripto comentou que a volatilidade de curto prazo não é nada além de “ruído”, já que a tendência do bitcoin no longo prazo é “exponencial”.

Bitcoin IS correlated with risk in the short term, of course it does, it's an asset and they all do! It is subject to short-term liquidity and behaviour, but its long-term trend is EXPONENTIAL, unlike most other risk assets. I don't know why people struggle with this...#NOISE. — Raoul Pal (@RaoulGMI) March 10, 2022

“O bitcoin está correlacionado ao risco no curto prazo, claro que está, é um ativo e todos eles estão! Está sujeito a liquidez e comportamento de curto prazo, mas sua tendência de longo prazo é exponencial, ao contrário da maioria dos outros ativos de risco. Não sei por que as pessoas sofrem tanto com isso...#RUÍDO”, publicou Raoul no Twitter.

No entanto, o bilionário não esconde sua preferência pelo ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum que ocupa o segundo lugar no ranking das maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado, atrás do bitcoin.

Quando um de seus seguidores perguntou: “Então por que você só tem um [bitcoin]?”, o investidor respondeu: “Você sabe a resposta: cavalheiros preferem ether”.

Pal, que é ex-executivo do Goldman Sachs e atual CEO da Real Vision, um grande canal de informações sobre o mercado financeiro, também é um grande entusiasta das criptomoedasos. Em janeiro, durante sua participação no evento do Future of Money, o bilionário chegou a prever que, com o grande aumento da adoção de criptomoedas e da tecnologia blockchain em todo o mundo, é possível que este mercado alcance 3,5 bilhões de usuários e US$ 250 trilhões de capitalizaçao até 2030.

“O blockchain é o que irá desbloquear um novo mundo digital onde todos podem trocar e armazenar valor na era da internet, na era digital... Tudo é sobre e para onde o mundo digitalizado irá e quanto disso será registrado em blockchains”, afirmou Raoul Pal, no painel “Como criar uma carteira de criptoativos?”, cuja gravação está disponível no YouTube.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok