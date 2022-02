Bilionário e especialista em cripto prevê que setor vai crescer 140 vezes

Raoul Pal, especialista em criptoativos e CEO da Real Vision, um grande canal de informações sobre o mercado financeiro, afirmou em um painel do último dia do evento do Future of Money, que, com o grande aumento da adoção de criptomoedas e da tecnologia blockchain em todo o mundo, é possível que este mercado alcance 3,5 bilhões de usuários e US$ 250 trilhões de capitalizaçao até 2030.

Durante o painel conduzido por André Portilho, head de digital assets do BTG Pactual, Raoul destacou o papel do bitcoin no atual cenário macroeconômico global, que assegura a manutenção de compra de seus usuários, como um dos fatores mais relevantes para o aumento em sua adoção nos últimos anos.

“Quando você olha para o bitcoin, o que ele é? É um ativo digital de escassez programada com uma oferta já conhecida. Então, diferentemente de moedas como o dólar, ou o real, não é possível emitir novas unidades. Então ele tem um grande valor na era digital que conhecemos, ele ancora o poder de compra de seus usuários”, disse Raoul.

Para o bilionário e ex-gestor do Goldman Sachs, o bitcoin, enquanto reserva de valor, representa uma solução “sofisticada e atraente” que pode ser facilmente transferida e transportada para qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de um cofre, como o ouro. Já sobre a tecnologia por trás da reserva de valor digital, Raoul enalteceu a blockchain, colocando-a como um pilar fundamental para a evolução da era digital nos próximos anos.

“A blockchain é o que irá desbloquear um novo mundo digital onde todos podem trocar e armazenar valor na era da internet, na era digital... Tudo é sobre e para onde o mundo digitalizado irá e quanto disso será registrado em blockchains”, afirmou.

Além disso, Raoul também revelou sua opinião sobre o futuro do mercado de criptoativos, que segundo ele, vivencia “um ritmo de desenvolvimento e adoção jamais vistos”. Observando o momento atual e comparando com o crescimento da internet, o especialista em criptoativos afirmou que o setor deve alcançar 1 bilhão de usuários até o fim de 2025 e, 3,5 bilhões até o final da década, com uma capitalização total acima de US$ 250 trilhões.

“A taxa de adoção dos criptoativos é de 113% ao ano, que deve desacelerar com o passar do tempo. Então mesmo se ela diminuir em 18%, alcançaremos 1 bilhão de usuários até o fim de 2025 e 3,5 bilhões até o fim da década. Se 3,5 bilhões de pessoas utilizarem cripto a adoção estará completamente satisfeita, e este é um ponto de saturação em que a volatilidade cai. Olhando para os preços atuais, caso o mercado alcance 3,5 bilhões de usuários, é natural termos um valor de mercado de US$ 250 trilhões”, completou.

Além de Raoul Pal, outras grandes instituições financeiras também acreditam no crescimento do setor. O BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, que já lançou uma série de fundos com exposição aos criptoativos e, recentemente, anunciou o lançamento de uma plataforma própria voltada para a negociação de criptomoedas.

Durante o painel também foram debatidos outros temas, como avanço da regulação do bitcoin e de outros criptoativos e de seu uso como moeda de curso legal em El Salvador. A entrevista completa com o CEO da Real Vision já está disponível de forma online e de graça. Para assistir, basta clicar aqui.

A terceira edição do Future of Money também recebeu vários outros grandes nomes da indústria de criptoativos e blockchain, como o cofundador da Ethereum e fundador da Consensys, Joseph Lubin, e o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. Para assistir à discussão completa destes e de outros participantes sobre temas como NFTs, regulação metaverso e DeFi, basta acessar os vídeos disponíveis no canal do Future of Money no YouTube.

