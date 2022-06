TAG Heuer libera função que permite exibição de NFTs em seus relógios inteligentes

A marca de relógios de luxo TAG Heuer anunciou nesta semana o lançamento de uma função com NFTs para seus smartwatches. Agora, os usuários poderão adicionar seus tokens não-fungíveis para exibição na tela do dispositivo.

A iniciativa da TAG é fruto de uma parceria com a Ledger, principal fabricante de carteiras cripto físicas, as chamadas hardware wallets, e permitirá que os usuários do TAG Heuer Connected Calibre E4 exibam seus NFTs na tela principal. A nova função também será compatível com a carteira MetaMask.

O mostrador do relógio conta com três maneiras de exibir hora e NFTs simultaneamente. A função é compartível com todas as coleções que circulam na rede Ethereum. A atualização que permite usar a nova função já está disponível nas lojas de aplicativos do Google e da Apple.

O CEO da TAG Heuer, Frédéric Arnault, acredita que a possibilidade de exibir NFTs na tela dos relógios será um complemento atraente para os proprietários do dispositivo: “Não lançar nossa própria coleção de NFT, mas permitir que os colecionadores usem seus NFTs de uma nova maneira foi o primeiro passo mais óbvio. Falamos com todos os colecionadores apaixonados”, disse.

Segundo a companhia, a funcionalidade foi desenvolvida com a participação dos criadores das principais coleções de NFTs do mundo, como Bored Ape Yacht Club, CryptoPunk, Clone-X e World of Women.

Arnault também falou sobre a visão da marca sobre a nova tecnologia: "Tenho um grande interesse pelo setor de NFTs, e essa função combina com a tradição da TAG Heuer de estar na vanguarda da inovação tecnológica", completou.

Não é a primeira vez que a TAG demonstra interesse pelo setor de cripto e blockchain. No mês passado, a marca já havia começado a aceitar criptomoedas como pagamento. Controladora da marca de relógios, o grupo LVMH, que também possui marcas como Louis Vuitton, Moët et Chandon, Givenchy, Hublot, Bulgari e Sephora, entre outras, já fez diversas ações envolvendo criptomoedas, NFTs e metaverso.

