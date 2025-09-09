Suíça Taurus chega ao Brasil com ex-CEO da Ali e mira infraestrutura para cripto

A empresa suíça Taurus anunciou nesta terça-feira, 9, que vai abrir um escritório em São Paulo para oficializar a chegada das suas operações no Brasil. O movimento faz parte de uma estratégia mais ampla, voltada à expansão na América Latina dos seus serviços de infraestrutura para criptomoedas.

A operação no Brasil será liderada por Bruno Reis, ex-CEO e um dos fundadores da Ali, uma fintech de crédito consignado que foi adquirida pelo BTG Pactual no início de 2025. A Taurus destacou que o avanço da regulação no Brasil foi importante para a escolha do país.

"O ambiente regulatório brasileiro está em franca evolução e, em breve, permitirá que instituições financeiras ofereçam ativos digitais em larga escala. Estou entusiasmado em liderar a operação da Taurus no Brasil e na América Latina, fortalecendo nossa atuação junto a reguladores, clientes e parceiros para acelerar a adoção dessas tecnologias", disse Reis.

Já Lamine Brahimi, cofundador e sócio-diretor da empresa, disse que "este novo capítulo no Brasil reforça o compromisso da Taurus com a adoção institucional de ativos digitais, oferecendo tecnologia de ponta e excelência regulatória nos principais mercados globais".

Em comunicado, a empresa disse ainda que a chegada no Brasil "reforça seu compromisso com a região ao apostar no potencial do país como hub para a transformação digital dos serviços financeiro".

A Taurus já fornece serviços de infraestrutura para criptomoedas para diversos bancos e outras instituições financeiras tradicionais. Entre elas, estão o Deutsche Bank — maior banco da Alemanha —, o Santander, o Caceis e o State Street. A empresa foi fundada em 2018.

Atualmente, a Taurus conta com 11 escritórios ao redor do mundo, chegando a 12 com a abertura do escritório em São Paulo. O local será o ponto de referência para todas as operações da companhia na América Latina. A sede da empresa é a Suíça, que adotou leis favoráveis ao mercado cripto.

Segundo a empresa, os serviços de infraestrutura oferecidos envolvem a emissão, custódia e negociação de "todos os tipos de ativos digitais, incluindo criptomoedas, ativos tokenizados, NFTs e moedas digitais", junto com um marketplace de ativos privados e valores mobiliários tokenizados.

