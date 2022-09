Fintech de crédito consignado recebe investimento de R$ 135 milhões liderado pelo BTG Pactual

A Ali, fintech de crédito consignado, anuncia nesta terça-feira, 23, um investimento de R$ 135 milhões. A rodada série A entre equity e suporte é liderada pelo BoostLAB, hub de negócios do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME). O recurso será utilizado para expandir as áreas de produtos, comercial, tecnologia e RH, além da criação de novos projetos até o final do ano. A expectativa da empresa é chegar a um milhão de clientes em 2023.

Fundada em 2018, por Bruno Reis e em parceria com a Fisher, líder e referência em Venture Builder no Brasil, a Ali atua em crédito consignado privado e crédito para financiamento solar, transacionando mais de R$ 200 milhões em operações de crédito consignado desde o início da operação.

Com as menores taxas do mercado, a fintech garante cerca de 40% de economia sobre outros créditos mais populares, como crédito pessoal, cartões de crédito, entre outros.

“Estamos muito felizes com o sucesso dessa rodada de investimento. Agora teremos ainda mais capilaridade e capacidade de acelerar nosso crescimento para levarmos nossa solução de aumento de salário através da redução de dívidas da Ali para o maior número de pessoas possível”, diz Bruno Reis CEO e fundador da Ali.

Assine a EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras

A gestora de investimentos, CDP Capital, aumentou seu apoio à fintech, e também anunciou no mesmo período que garantirá funding para a operação de R$ 100 milhões.

Com esses recursos, Bruno Reis diz que a Ali busca crescimento e quer fazer seu aplicativo ser conhecido entre as empresas que desejam melhores condições para seus colaboradores e também entre os clientes finais.

Empresas conveniadas

Para empresas conveniadas, a Ali oferece crédito consignado para os funcionários, focado em redução de dívidas, por meio do app Economizômetro que realiza também o levantamento automático de todas linhas de crédito tomadas pelo usuário, assim como os custos dessas linhas, e faz o repagamento e troca desses créditos por uma operação com a Ali.

“O mercado de consignados privados tem grande potencial. No primeiro trimestre de 2022, o segmento atingiu a marca de R$ 26 bilhões em estoque de consignados privados em comparação com o estoque de R$292 bilhões de créditos pessoais sem garantias, caro e de alta rotatividade", reforça o CEO.

"Esse é o mercado focado pela Ali, com seu aplicativo 'Economizômetro', que oferece a troca automatizada de dívidas mais caras, com o desconto direto na folha de pagamento, ajudando as pessoas a economizarem nas despesas de juros de outras linhas de crédito muito acima da média”, completa.

A economia média gerada pela fintech, é superior a um salário por ano para cada funcionário da empresa conveniada. Hoje, a Ali conta com mais de 200 empresas conveniadas, entre elas Aço Cearense, Deloitte, Ernst & Young e Três Corações, e mais de 250 mil colaboradores das empresas.

Além disso, a Ali está integrada em grandes parceiros estratégicos, em sua maioria exclusivos, de sistemas de gestão de folha de pagamento, que representam mais de 17 milhões de funcionários.

Energia Solar

Além do mercado de crédito consignado, a Ali leva também economia para os clientes no mercado de Energia Solar, com o mesmo fundamento: a operação de crédito resulta em economia nos gastos com energia elétrica para consumidores residenciais, servindo a própria economia para repagamento do crédito.

Essa frente é a que mais cresce na fintech, com crescimento de 20% ao mês desde 2021 e é feita em parceria com a Ecori, distribuidor líder de mercado em geração solar, que oferece a solução de financiamento para seus clientes e parceiros de negócio.

VEJA TAMBÉM:

Com sede em Salvador, empresários criam aceleradora de startups com foco no Nordeste

De tokenização de ativos imobiliários a cannabis: Grupo Bloxs abre captações inéditas

Parceria entre Livelo e Delboni permite acúmulo e uso de pontos com vacinas e exames

Ele desistiu dos estudos e sobreviveu a um ataque terrorista. Hoje, é o segundo mais rico do mundo