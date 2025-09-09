Trump amplia fortuna em US$ 3 bi no primeiro ano do novo mandato, aponta Forbes

Donald Trump está vivendo o ano mais lucrativo de sua carreira em 2025, segundo a revista Forbes. A fortuna do presidente dos Estados Unidos saltou de US$ 4,3 bilhões (R$ 23,31 bilhões) em 2024 para um recorde de US$ 7,3 bilhões (R$ 39,57 bilhões) neste ano, um ganho de US$ 3 bilhões (R$ 16,26 bilhões) em doze meses.

Com isso, Trump ganhou 118 posições no ranking Forbes 400 e passou a ocupar o 201º lugar.

Trump e as criptomoedas

O principal motor do aumento patrimonial do presidente americano foi a entrada no mercado de criptomoedas.

Em setembro de 2024, Trump e seus três filhos anunciaram a criação da World Liberty Financial, que enfrentou dificuldades iniciais. Após a vitória eleitoral, o projeto ganhou fôlego com um aporte de US$ 75 milhões do empresário Justin Sun, acusado de fraude pela SEC (a comissão de valores mobiliários dos EUA). Desse total, cerca de US$ 40 milhões foram direcionados a Trump e outros milhões à sua família.

Em janeiro, poucos dias antes de reassumir a Casa Branca, Trump lançou um memecoin que rendeu centenas de milhões de dólares. Já na presidência, reduziu a fiscalização regulatória sobre criptoativos e sancionou leis favoráveis ao setor.

A World Liberty Financial, por sua vez, arrecadou cerca de US$ 1,4 bilhão com a venda de tokens, incluindo a compradores não identificados. Aproximadamente 75% dessas receitas foram destinadas a uma entidade da família Trump, o que representou mais de US$ 1 bilhão.

Documentos indicam que o presidente planejava vender parte da participação, mas não há confirmação sobre a conclusão do negócio ou a identidade do comprador.

Onde está alocado o patrimônio de Donald Trump?

Segundo a Forbes, a valorização do patrimônio de Trump no último ano foi impulsionada por:

Memecoin: +US$ 710 milhões (R$ 3,85 bilhões)

+US$ 710 milhões (R$ 3,85 bilhões) Ativos líquidos: +US$ 660 milhões (R$ 3,58 bilhões)

+US$ 660 milhões (R$ 3,58 bilhões) Negócios de licenciamento e gestão: +US$ 410 milhões (R$ 2,22 bilhões)

+US$ 410 milhões (R$ 2,22 bilhões) Vitória judicial: +US$ 470 milhões (R$ 2,55 bilhões)

+US$ 470 milhões (R$ 2,55 bilhões) Tokens da World Liberty Financial: +US$ 340 milhões (R$ 1,84 bilhão)

+US$ 340 milhões (R$ 1,84 bilhão) Stablecoins: +US$ 240 milhões (R$ 1,30 bilhão)

Dívidas, títulos e decisão judicial

Além das criptomoedas, Trump fortaleceu sua posição financeira ao quitar dívidas. No início do verão, liquidou US$ 114 milhões em débitos ligados ao arranha-céu 40 Wall Street, em Nova York. Em julho, pagou outros US$ 15 milhões referentes a mansões em Nova York e na Flórida.

Trump também ampliou investimentos em títulos municipais e corporativos. Seu patrimônio soma hoje US$ 8,4 bilhões em ativos, dos quais US$ 1,1 bilhão está em ativos líquidos, frente a US$ 1,1 bilhão em passivos.

Trump também se beneficiou de uma decisão judicial em agosto, quando juízes de apelação em Nova York anularam uma multa de US$ 500 milhões por fraude.

Em outra frente, seu negócio de licenciamento imobiliário, que estava estagnado há anos, foi retomado com força, registrando contratos em países como Arábia Saudita, Vietnã, Romênia, Índia, Catar e Emirados Árabes Unidos. As receitas cresceram 580% em 2024, para US$ 45 milhões, elevando o valor da divisão em US$ 400 milhões.

Nos Estados Unidos, seu portfólio de campos de golfe e clubes também apresentou crescimento, com lucros 30% maiores em 2024, somando cerca de US$ 325 milhões ao patrimônio do presidente.

Com liquidez reforçada, Trump e sua família avaliam retomar projetos imobiliários, incluindo a construção de vilas em resorts de golfe na Escócia e na Flórida.