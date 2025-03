Strategy anuncia nova compra de bitcoin, com investimento de R$ 10 bilhões

A Strategy, antiga MicroStrategy, anunciou nesta segunda-feira, 31, que realizou uma nova compra de unidades de bitcoin. As criptomoedas foram adquiridas entre os dias 24 e 30 de março por meio de um investimento de US$ 1,92 bilhão (R$ 10,8 bilhões, na cotação atual).

De acordo com documentos enviados pela empresa para a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), o preço médio pago por unidade foi de US$ 86,969. Ao todo, a Strategy comprou 22.048 unidades da criptomoeda, expandindo sua reserva para 528.185.

Ao todo, a companhia soma mais de US$ 43 bilhões em unidades de bitcoin atualmente usadas como reserva de valor. O preço médio de aquisição por unidade é de US$ 67.458, com um custo total de US$ 35,63 bilhões. O valor indica um lucro potencial para a empresa de mais de US$ 8 bilhões.

A Strategy também soma mais de 2,5% de toda a oferta da criptomoeda, definida em 21 milhões de unidades. No momento, a empresa é a maior detentora institucional do ativo, uma posição que tem sido consolidada nos últimos meses após uma onda de compras.

Os recursos usados nas aquisições da semana passada foram obtidos por meio de uma nova oferta de ações da companhia, que são negociadas na bolsa de Nasdaq, especializada em empresas de tecnologia. Ao todo, a empresa obteve mais de US$ 1,2 bilhão com a operação.

A onda de compras faz parte de um plano divulgado em 2024 pela Strategy para reunir US$ 42 bilhões por meio de ofertas de ações e emissão de títulos de dívida. O valor deve ser usado majoritariamente em aquisições de unidades de bitcoin ao longo dos próximos meses.

Recentemente, a empresa superou pela primeira vez a marca de 500 mil unidades da criptomoeda adquiridas e armazenadas. As compras começaram em 2020 e fazem parte de uma estratégia de utilizar a moeda digital como um ativo de reserva de valor.

Desde então, outras empresas seguiram o exemplo da Strategy e começaram a comprar unidades da criptomoeda para uso como ativo de reserva, como a Tesla. No Brasil, a primeira empresa listada na Bolsa de Valores a adotar essa estratégia foi a Méliuz, em 2025.

