Bitcoin amplia hegemonia e chega a 58% de toda a capitalização do mercado cripto

O bitcoin voltou a expandir a sua hegemonia no mercado de criptomoedas. Dados reunidos pelo site The Block indicam que a capitalização de mercado do ativo equivale agora a 58,8% do valor de todo o setor de ativos digitais, atingindo o maior valor desde o início do ano de 2021.

A expansão da chamada "dominância" da criptomoeda ocorreu nos últimos meses, contrariando uma tendência de perda de espaço no final de 2024. Em dezembro, o ativo chegou a ter uma fatia de mercado de 51%, mas acabou retomando espaço ao longo do primeiro trimestre deste ano.

O movimento chama a atenção de investidores por quebrar a expectativa majoritária no mercado. Tradicionalmente, ciclos de alta no mercado de criptomoedas começam pelo bitcoin, mas depois se estendem para as chamadas altcoins - criptos alternativas -, o que resulta em uma perda de dominância do ativo.

Como o setor iniciou um ciclo de alta intenso no último bimestre de 2024, havia a expectativa de que os primeiros meses de 2025 seriam marcados exatamente por uma expansão da fatia de mercado das altcoins. Entretanto, o cenário acabou mudando, evitando esse movimento.

O período entre o final de janeiro e a primeira quinzena de março foi marcado por uma queda generalizada entre as criptomoedas. O bitcoin também foi atingido, mas caiu menos que outros ativos digitais. Por causa dessa diferença, e da recuperação na segunda quinzena de março, o bitcoin acabou ampliando sua fatia de mercado.

O dado também reforça a análise de especialistas que o mercado perdeu a janela de oportunidade no momento para o início da chamada "altseason", a temporada em que os ganhos das criptomoedas alternativas, e mais arriscadas, conseguem superar os do bitcoin.

De um lado, a queda significativa no mercado reflete um cenário macroeconômico global adverso, resultando em uma aversão a riscos entre investidores que atinge ativos mais voláteis, caso das criptomoedas. Entretanto, especialistas também apontam fatores internos do mercado cripto.

O bitcoin tem apresentado uma adoção institucional crescente, com foco em seu potencial como ativo de reserva de valor, ajudando a manter fluxos de investimento mais resilientes. Houve, ainda, uma proliferação de novas criptos em volume maior que em ciclos anteriores, o que pode ter diluído o capital para outras criptos maiores.

