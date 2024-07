Startup que critica mentiras no LinkedIn capta R$ 25 milhões para criar rede rival em blockchain

A startup Icebreaker anunciou nesta semana que concluiu uma rodada de investimento do tipo "seed", ou seja, em estágios iniciais, atraindo US$ 5 milhões (R$ 28,3 milhões, na cotação atual). O objetivo do projeto é usar a tecnologia blockchain para criar um concorrente do LinkedIn.

De acordo com a startup, a rodada de investimentos contou com a participação de diversas empresas de capital de risco (venture capital, em inglês), incluindo a CoinFund, a Accomplice, a Anagram e a Legion Capital. Com o total captado, a startup obteve um valor de mercado de US$ 21 milhões.

O projeto afirma que busca ser a "primeira rede aberta para profissionais em todo o mundo", criticando principalmente a centralidade do LinkedIn no controle de informações sobre seus usuários e a possibilidade de compartilhar informações e habilidades falsas na rede.

A startup é comandada por Dan Stone e Jack Dillé, que já trabalharam no gigante de tecnologia Google e na corretora de criptomoedas Coinbase. O CEO da CoinFund, Alex Felix, diz que o aspecto de sociabilidade ligado ao projeto dá um potencial de crescimento da iniciativa.

"Um dos próximos casos de uso significativos para cripto é o desenvolvimento de gráficos sociais fundamentais para os aplicativos aproveitarem. Estamos orgulhosos de apoiar Dan, Jack e sua equipe em sua missão de apresentar a verdadeira propriedade da identidade profissional a todos online", diz.

Com a tecnologia blockchain, a Icebreaker permite que os usuários divulguem suas informações profissionais e também ofereçam verificações e endossos em perfis de outros usuários. A startup espera trazer mais "contexto e confiança" em ambientes de vagas de trabalho online.

Na visão dos fundadores da empresa, "as redes digitais estão cada vez mais saturadas com ruído gerado por inteligência artificial e perfis falsos", mas a tecnologia blockchain poderia mudar esse cenário e trazer mais confiabilidade para os perfis.

"O mundo funciona com base na confiança. Até agora, era impossível tê-la totalmente porque nossas redes existentes otimizam o envolvimento pelo 'barulho'. No entanto, todo líder sabe que a pessoa que fala mais alto ou é mais seguida raramente é a melhor. A Icebreaker permite que você veja em quem sua rede próxima confia, para que você possa eliminar o ruído e revelar talentos e oportunidades que são silenciosos, mas excepcionais", prometem os executivos.

A Icebreaker ainda não informou quando pretende lançar sua rede própria.