Starbucks lança 'experiência interativa' na Web3 com recompensas em NFTs

A rede de cafeterias Starbucks lançou uma nova plataforma interativa ligada à Web3 que vai oferecer recompensas para os usuários com tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Até o momento, foi liberada apenas uma versão de testes para alguns clientes e funcionários.

A plataforma foi batizada de "Starbucks Odyssey" e serve como uma extensão do sistema de recompensas da empresa. Em comunicado, a companhia disse que o novo serviço "desbloqueia o acesso a novos benefícios e experiências emocionantes para os membros".

"A experiência permite que os membros participem de uma série de atividades interativas e divertidas chamadas "Journeys". Após a conclusão de uma jornada, os membros ganharão 'Journey Stamps' (NFTs) e pontos Odyssey colecionáveis", explicou a Starbucks.

Entre as "jornadas" descritas pela Starbucks estão tours por fazendas produtoras de café, perguntas sobre a história da empresa e jogos interativos.

A empresa informou ainda que os NFTs e pontos darão acesso a "benefícios e experiências imersivas" em seus cafés, que "não poderão ser obtidos em nenhum outro lugar".

"Como uma das primeiras empresas a integrar a tecnologia Web3 e NFTs com um programa de fidelidade escalável líder no setor e atrelando a experiência nos cafés, conexão e comunidade, a Starbucks está entrando no espaço Web3 de maneira diferente de qualquer outra marca", diz o comunicado.

A ideia é que a plataforma seja disponibilizada para todo o público a partir de janeiro de 2023 a partir do envio de convites mensais. Até o momento, ela está prevista para ser disponibilizada nos Estados Unidos.

Adam Brotman, CEO da Forum3 e ex-CDO da Starbucks, informou no Twitter que sua empresa ajudou a "integrar colecionáveis digitais" com a empresa. Para ele, a iniciativa pode mudar a área de programas de fidelidade ao incluir aspectos de "narrativa, participação, comunidade e diversão".

"No futuro, as pessoas irão interagir com os programas de fidelidade não apenas como 'consumidores' ou 'clientes', mas também como participantes, membros de uma comunidade, bem como proprietários. É o que mais nos entusiasma na Web3 e no futuro", destacou Brotman.

Para ele, a Web3 torna essa opção possível e é uma "oportunidade sem precedentes" ao "permitir a existência de colecionáveis digitais, combinada com um envolvimento infinito com a marca, recompensas e possibilidades de contar histórias".

