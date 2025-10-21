'Flash crash' provou a resiliência do bitcoin e adoção não foi afetada, diz TD Cowen

Bitcoin: banco reforça resiliência da criptomoeda (Reprodução/Reprodução)
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15h40.
O "flash crash" enfrentado pelo mercado de criptomoedas no início de outubro não apenas não reverteu a adoção do bitcoin como também conseguiu mostrar a resiliência do ativo. É o que afirma o banco TD Cowen em um novo relatório publicado na última segunda-feira, 20.
O relatório destaca que o setor teve uma liquidação recorde durante a queda relâmpago em 10 de outubro, com perdas que superaram a casa dos R$ 100 bilhões. Entretanto, a recuperação do mercado pouco depois seria um exemplo da capacidade de sobrevivência do setor.
"Embora estejamos cientes de que o episódio recente causou intensas dificuldades financeiras para muitos investidores, o que nos impressionou foi o quão bem o ecossistema subjacente funcionou", destacaram os analistas do TD Cowen no novo relatório.
Eles pontuaram ainda que "apesar do episódio ter sido a maior liquidação em um único dia da história das criptomoedas, com o interesse aberto reduzido pela metade em todas as plataformas, a maioria das corretoras de criptomoedas operou com pouco ou nenhum tempo de inatividade".
"Enquanto tokens menos confiáveis foram dizimados com a queda, o bitcoin e o ether se mantiveram bem, em nossa estimativa. O bitcoin, por exemplo, atingiu brevemente uma mínima de 15%, apenas para fechar com queda de apenas 8% no dia", explicaram os analistas.
Com isso, o "flash crash" acabou reforçando a confiança do banco na alta do bitcoin até o final do ano. O TD Cowen acredita que a criptomoeda tem potencial para terminar o ano de 2025 valendo cerca de US$ 141 mil, o que representaria um novo recorde de preço.
O banco reforçou que a adoção das criptomoedas "manteve o ritmo" mesmo com o episódio recente, com dados de diversos países indicando que os investidores seguem expandindo a participação no setor. No Japão, por exemplo, contas com ativos digitais quadruplicaram.
A visão do TD Cowen converge com a de outros analistas. Na semana passada, a gestora Bitwise afirmou que o "flash crash" foi uma "interrupção breve" do ciclo de alta das criptomoedas, e não uma reversão estrutural da tendência de valorização, mantendo seu otimismo para o setor.
