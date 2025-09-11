Bitcoin hoje: "combinação de fatores" pode fazer com que a cripto continue subindo, diz especialista

Nesta quinta-feira, 11, o bitcoin segue próximo dos US$ 114 mil, nível alcançado na última quarta-feira, 10. A maior criptomoeda do mundo pode ter uma "combinação de fatores" positivos que devem impulsionar seu preço no curto prazo, segundo especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 114.043, com alta de 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, no entanto, a criptomoeda ainda acumula queda de 4,4%.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos atingiram novos recordes, impulsionados por ganhos expressivos no setor de tecnologia. O otimismo agora se concentra nos próximos dados de inflação dos Estados Unidos, com expectativa de que revelem pressões contidas e favoreçam cortes de juros pelo Federal Reserve ainda este ano", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Enquanto isso, o petróleo manteve-se estável em meio às tensões geopolíticas, o ouro permaneceu próximo de suas máximas históricas, o dólar variou pouco e os rendimentos dos Treasuries subiram levemente, pressionados pela expectativa do leilão de títulos de 30 anos. O bitcoin apresenta uma expectativa de curto prazo positiva", acrescentou.

"A combinação de bolsas asiáticas em alta, expectativa consolidada de cortes de juros pelo Fed, inflação sob controle e manutenção do apetite por risco cria condições favoráveis para valorização adicional do bitcoin. A fraqueza do dólar também sustenta esse movimento. É provável que o bitcoin tente romper resistências próximas e avance em direção à faixa de US$ 116 mil–118 mil, caso os próximos dados de inflação reforcem o tom dovish", concluiu o especialista.