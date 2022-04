Stablecoins: a importância das criptomoedas estáveis

Criadas a partir da necessidade de oferecer aos usuários de cripto a possibilidade de ter uma criptomoeda com um valor realmente estável e, atrelado à uma moeda fiduciária, as stablecoins surgiram como uma ferramenta extremamente importante para o desenvolvimento do setor cripto.

Com a sua ascensão, as stablecoins possibilitaram o surgimento e desenvolvimento de corretoras que operassem apenas com criptomoedas, aplicações e serviços de DeFi provedores de empréstimos descentralizados e muito mais. Além disso, em alguns locais do mundo como a Argentina, as stablecoins se tornaram uma importante ferramenta para que os cidadãos protegessem seu patrimônio de políticas econômicas mal dimensionadas e, consequentemente, da desvalorização de sua moeda nacional.

Mas como as stablecoins realmente impulsionaram o crescimento do setor cripto? Como esses ativos conseguem manter a sua paridade com outras moedas fiduciárias? E quais são os seus modelos?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto discutem sobre a importância das stablecoins para o ecossistema dos criptoativos e explicam tudo o que você precisa saber sobre elas.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok