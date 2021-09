Solana sobe mais 12%, passa dogecoin e é a 7ª maior criptomoeda do mundo

O token SOL, criptoativo nativa do blockchain programável Solana, obteve uma série de novas altas nesta sexta-feira, 3, ultrapassando a criptomoeda-meme dogecoin como a sétima maior criptomoeda do mundo em valor de mercado.

A SOL subiu 12% e atingiu nova máxima de 145 dólares e se estabelecendo acima do recorde anterior de 130 dólares, conforme demonstram dados da Messari. O valor de mercado da criptomoeda saltou para 42 bilhões de dólares, ultrapassando os 38 bilhões da dogecoin.

Desde que a Solana lançou o projeto de NFTs chamado Degenerate Ape Academy no dia 15 de agosto, o token SOL triplicou seus preços. O momento não poderia ter sido melhor, considerando a o gigantesco crescimento recente do setor de NFTs, que continua em alta.

“A popularidade da Solana, que já havia crescido por conta do apoio de Sam Bankman-Fried, agora tem uma ação nos preços sem precedentes por conta de forte consolidação no mercado, grandes lançamentos de aplicativos descentralizados (dApps) e, mais recentemente, o frenesi pelo lançamento do Kaiju Cards em NFT”, afirmou Jehan Chu, cofundador da Kenetic Capital, empresa de investimentos e negociações em blockchain.

O Kaiju Cards é um jogo de cards colecionáveis que funciona no blockchain da Solana e foi projetado de forma similar aos clássicos Yu-gi-oh! e Pokémon.

“O Kaiju Cards é serializado, não gerativo. Pense no Pokémon, mas com números de série no blockchain”, afirmou o blog oficial do jogo. “Cada personagem é criado e desenhado à mão por diversos artistas da indústria, que já realizaram trabalhos artísticos originais para a Apple, Nickelodeon, Netflix e outros que você possa conhecer. Existem 23 personagens originais contidos na Alpha Series”.

A pré-venda da Alpha Series buscou promover o acesso antecipado de apoiadores e membros da comunidade aos cards por preços mais baixos em 20 de agosto. A distribuição final ocorreu na última quarta-feira sob alta demanda, o que pode ter incentivado o movimento de alta nos preços do token: os cards custavam de 5 a 8 unidades de SOL.

“Eu acredito que haviam muito mais de 10 mil pessoas online no canal do Discord deles”, afirmou um operador. “Mas apenas 3.500 NFTs foram disponibilizados, e era permitido apenas 1 card por carteira digital. Então sim, a demanda foi mais que aceitável”.

Outro operador disse que a última alta da SOL poderia estar ligada ao lançamento da Solsea na última sexta-feira. A Solsea é o primeiro marketplace de NFTs na rede Solana.

O ecossistema da Solana está bombando, e o blockchain conquistou o apoio de grandes investidores, graças à sua escalabilidade, custos de transação relativamente baixos e alta velocidade de processamento.

Ainda assim, a SOL aparenta estar sobrecomprada e o índice de força relativa (RSI) de 14 dias paira muito acima de 70, indicando que o rally nos preços pode desacelerar. “Com uma volatilidade tão alta como essa, as opções de compra da SOL podem ser uma boa venda”, afirmou a QCP Capital em sua última análise de mercado. Investidores tipicamente vendem suas opções de compra quando se espera que o ativo se consolide ou se movimente em preços mais baixos. Os operadores vendem suas opções quando se espera que a volatilidade caia. Isso acontece porque a volatilidade tem um impacto positivo nos preços das opções.

