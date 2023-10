Solana lança incubadora para ajudar projetos de Web3 a receber investimentos

A Solana Labs revelou em 26 de outubro um programa de incubadora totalmente novo para o desenvolvimento de projetos na blockchain da Solana. Chamado de "Solana Incubator" (Incubadora Solana, em tradução livre), o programa oferecerá suporte para captação de recursos, desenvolvimento, networking e marketing para projetos focados na Web3 e na tecnologia blockchain que pretendem construir soluções na plataforma Solana.

A Incubadora Solana aceitará inscrições até 30 de novembro. Os candidatos aceitos receberão apoio da equipe da Solana Labs e de seus parceiros durante as fases de desenvolvimento, marketing e lançamento de seus projetos. De acordo com Emon Motamedi, gerente de produtos da Solana Labs, o projeto quer impulsionar novas iniciativas

"Nossa prioridade com o programa Incubator é remover os maiores obstáculos que os fundadores enfrentam atualmente, incluindo barreiras em torno de integrações com a Web3 e de captação de recursos, para que essas equipes possam dedicar seu tempo ao que fazem de melhor: resolver os problemas urgentes de seus usuários", destacou.

Ele comentou ainda que "ao fornecer aos fundadores os recursos de que precisam para ter sucesso, esperamos não apenas trazer mais negócios sustentáveis para o ecossistema Solana, mas também ajudar a expandir a Web3 como um todo".

O comentário de Motamedi foi feito por meio de um comunicado à imprensa divulgado na última quinta-feira, 26. "Além disso", diz o artigo, "o programa foi projetado para fornecer às equipes exposição aos principais investidores de capital de risco da rede Solana para ajudar essas startups a aumentar sua liquidez".

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Problemas em protocolo da Solana

Por outro lado, o Marinade Finance, o maior protocolo de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) do blockchain da Solana, está agora bloqueando inscrições de novos usuários no Reino Unido.

Conforme relatado pelo Cointelegraph, uma mensagem saudando os usuários do Reino Unido no site da Marinade Finance explica que o bloqueio de novos usuários é uma resposta a "preocupações de conformidade relacionadas às regras e regulamentos promulgados pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido [sic]."

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido emitiu um aviso em 9 de setembro indicando que as novas regras que afetam as empresas de criptomoedas entrariam em vigor em 8 de outubro, com um prazo até 8 de janeiro para que elas se adequem aos novos padrões de conformidade. Diversos estabelecimentos já encerraram o oferecimento de produtos e a prestação de serviços no Reino Unido.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok