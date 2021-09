Funcionamento da Solana volta ao normal após sobrecarga de transações

Os validadores do blockchain da Solana retornaram à rede no início desta quarta-feira, 15, após uma maratona de realizada por desenvolvedores para restaurar o funcionamento da rede.

A rede ficou fora do ar por mais de 12 horas, mas voltou a funcionar nas primeiras horas desta quarta-feira, 15, após a implementação de patches de correção para uma série de validadores.

“E estamos de volta!”, declarou um desenvolvedor no canal do Discord da Solana, plataforma na qual a maior parte da comunicação durante a ação de correção foi realizada.

O sentimento no ecossistema da Solana foi de alívio: a grande indisponibilidade no sistema havia chegado ao fim.

De acordo com um post no Twitter feito pela Solana Foundation, mesmo com a implementação dos pactches, o funcionamento continuou instável.

The Solana validator community successfully completed a restart of Mainnet Beta after an upgrade to 1.6.25. Dapps, block explorers, and supporting systems will recover over the next several hours, at which point full functionality should be restored. — Solana Status (@SolanaStatus) September 15, 2021

“A comunidade de validadores da Solana completou com sucesso a reinicialização da Mainnet Beta após uma atualização para a versão 1.6.25. Dapps, exploradores de blocos e sistemas de suporte irão se recuperar nas próximas horas, e nesse ponto, toda a funcionalidade da rede será restaurada“. Aparentemente, os investidores ficaram otimistas com a atualização no caso da Solana. Os preços da SOL rapidamente subiram 3%, retomando parte da queda vivenciada durante o problema, mas ainda permanece longe do pico de preço da última terça-feira, 14. Na sua cotação mais baixa durante o período em que esteve fora do ar, o token SOL caiu 13% alcançando o patamar de 140 dólares.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

