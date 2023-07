Empresa de capital de risco Sequoia reduz investimentos em cripto em 66%

A gigante de capital de risco Sequoia Capital decidiu reduzir seu fundo de investimento em projetos com criptomoedas de US$ 585 milhões para US$ 200 milhões, em meio a uma crise de liquidez e uma mudança estratégica de foco. A decisão representa um corte de 66% no capital disponibilizado para esses negócios.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, o fundo de capital de risco com foco em tecnologia disse aos investidores em março que reduziria o Sequoia Crypto Fund – juntamente com seu fundo de ecossistema – para se ajustar às condições do mercado.

O fundo de criptomoedas agora se concentrará mais em apoiar startups em estágio inicial devido à recente turbulência do setor, o que reduziu as oportunidades de oferecer suporte a empresas maiores. Outro motivo por trás dos cortes é reduzir o limite de capital e, portanto, a barreira de entrada para os investidores participarem das ofertas dos fundos da Sequoia, de acordo com as fontes.

"Fizemos essas mudanças para aumentar nosso foco em oportunidades de investimento em projetos em estágio inicial e para fornecer liquidez aos nossos parceiros limitados", disse a Sequoia em comentários ao Financial Times. A empresa acrescentou que havia oferecido retornos de mais de US$ 15 bilhões aos investidores nos últimos três anos.

Sequoia e criptomoedas

O fundo de investimento em projetos de criptomoedas da empresa foi lançado em fevereiro de 2022, quando a capitalização total do mercado de criptativos estava 39,1% abaixo de seu recorde histórico de US$ 3 trilhões, registrado em novembro de 2021.

Um dos golpes mais duros sofridos pela empresa nos últimos tempos foi o investimento de US$ 214 milhões na agora falida corretora de criptomoedas FTX.

O Cointelegraph entrou em contato com a Sequoia Capital para confirmar a decisão, mas não recebeu uma resposta imediata. A mudança de foco da Sequoia reflete uma tendência mais ampla entre as empresas de capital de risco, que estão optando por reduzir suas apostas em criptomoedas.

Os investimentos de capital de risco caíram 29,7% em junho, com US$ 779,32 milhões arrecadados por 62 empreendimentos diferentes, de acordo com a Base de Dados de Capital de Risco do Cointelegraph Research.

