Executivo revela "portfólio ideal" para investidores jovens, com bitcoin e ether

O fundador da Galaxy Digital, Mike Novogratz, compartilhou como seria um "portfólio de investimentos ideal" para um investidor jovem e com tolerância a alto risco durante uma entrevista à Bloomberg Wealth na última semana. Ele afirmou que, nesse cenário, investiria na gigante chinesa Alibaba, e também em prata, ouro, bitcoin e ether.

“Se eles fossem jovens e tivessem uma tolerância de alto risco, eu compraria ações do Alibaba. Eu estaria comprando prata, ouro, bitcoin e ether. Esse seria o meu portfólio”, disse ele, se referindo a alguém que teria condições de investir US$ 100 mil nesse portfólio.

Para os investidores com menor tolerância ao risco mas ainda interessados em algum grau de exposição, ele recomendou alocar apenas 30% de uma carteira nos ativos citados por ele, com os 70% restantes voltados para títulos e "talvez" fundos de índices.

A postura otimista de Novogratz em relação ao bitcoin recebeu um impulso do pedido da gestora BlackRock para o lançamento de um fundo neogicado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista da criptomoeda. Em sua opinião, a solicitação foi a maior novidade para o bitcoin em 2023.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

BlackRock e criptomoedas

“A coisa mais importante que aconteceu este ano no Bitcoin é Larry Fink", destacou Novogratz, se referindo ao CEO da gestora. “Larry era um descrente. Agora ele diz: 'Ei, isso vai ser uma moeda global'. As pessoas ao redor do mundo confiam nisso”, comentou ele, acrescentando que Fink tomou uma "pílula laranja".

“Ele pegou 'pílula laranja', como dizemos. Pílula laranja é quando você pega um descrente e o torna um crente no Bitcoin", comentou o executivo. A investida da BlackRock no bitcoin faz parte de um novo ciclo de adoção, de acordo com Novogratz, que pode levar o preço da criptomoeda a atingir novas máximas, especialmente se o Federal Reserve começar a cortar a taxa de juros dos Estados Unidos.

Também comentando sobre a recente decisão no caso da Ripple contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), em que o token XRP da empresa foi parcialmente classificado como um valor mobiliário, Novogratz afirmou que a decisão foi uma vitória para a indústria cripto. Ao mesmo tempo, ele avaliou que o caso prova que "as regras não são nada claras" para o setor.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok