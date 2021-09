SEC no mercado cripto: regulando com mão de ferro

As manchetes recentes dos principais portais de notícias mundo afora mostram que o cerco está fechando para empresas do setor de criptoativos nos EUA. Isso porque o atual presidente da SEC, comissão que regula o mercado de capitais americano, tem aumentado o escrutínio no setor, demonstrando um posicionamento que muitas vezes caminha na direção contrária ao desenvolvimento deste setor.

Quer entender como esses movimentos da reguladora do maior mercado do mundo impactam os criptoativos? Assista ao vídeo acima e aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube