SEC deve aprovar pedidos para ETFs de bitcoin e gerar ciclo de alta, projeta relatório

A empresa Matrixport divulgou um relatório nesta quinta-feira, 10, em que avalia que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) tem "alta possibilidade" de aprovar os pedidos feitos por gestoras para o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista do bitcoin.

Na visão da empresa, caso essas aprovações ocorram, o resultado seria um novo ciclo de forte valorização do bitcoin. Em relatório, ela avalia que os responsáveis por esses ETFs "gastariam consideráveis valores para atrair investidores de varejo e institucionais" para seus produtos.

"Um ETF de bitcoin à vista provavelmente terá uma taxa de administração entre 0,7-1%, o que ainda pode gerar US$ 200 milhões por ano para os provedores de ETF com despesas de marketing antecipadas", explica a Matrixport. Com isso, há grandes chances de atrair um volume significativo de investidores.

O relatório destaca ainda que qualquer ETF aprovado teria um "impacto material positivo" no preço da criptomoeda. Além disso, a empresa avalia que os investidores do ativo também deverão ter "exposições benéficas" assim que a aprovação da SEC for concedida.

Ao mesmo tempo, caso a SEC demande mais tempo para avaliar os pedidos, o que não está descartado, o preço do bitcoin pode sofrer uma leve queda, como movimento de correção, no meio de setembro desse ano. O movimento, porém, é caracterizado pela Matrixport como uma "oportunidade de compra na queda".

Bloomberg mostra otimismo com ETF

Na semana passada, a Bloomberg Intelligence também mostrou otimismo sobre o tema. Analistas da empresa aumentaram as chances de uma aprovação de pedido de ETF para 60%, contra os 50% iniciais. Até o momento, os EUA não possuem nenhum ETF de preço à vista do bitcoin.

A SEC permitiu apenas o lançamento de fundos que acompanham contratos futuros do ativo. Além disso, o regulador mostrou resistência no passado sobre o tema, rejeitando diferentes pedidos de empresas. Entre os pedidos, está o da BlackRock, maior gestora do mundo.

Os analistas da Bloomberg avaliam que "se a SEC for se curvar em relação aos ETFs cripto, isso vai ocorrer com os ETFs de bitcoin". Já como ponto de atenção para os próximos meses, os analistas citaram o atual processo aberto pela empresa Grayscale contra a SEC.

A companhia fez um pedido para o regulador tentando converter seu fundo de bitcoin em um ETF, mas teve a solicitação negada pelo regulador. Agora, ela luta na Justiça por uma reversão. Caso a empresa saia vitoriosa, o que não é uma garantia, a SEC pode perder o seu principal argumento usando para negar solicitações de ETFs da criptomoeda, favorecendo os atuais pedidos.

