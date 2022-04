Samsung vai ter integração com plataforma de NFTs em novos televisores

A gigante tecnológica sul-coreana Samsung e a plataforma marketplace de tokens não fungíveis (NFTs) Nifty Gateway anunciaram na última quarta-feira (30) uma parceria que vai viabilizar a negociação dos criptoativos através de Smart TVs premium, como os modelos QLED e Neo QLED TV, fabricadas pela empresa de tecnologia, que pretende lançar os aparelhos ainda este ano. De acordo com o comunicado, o Nifty Gateway também fornecerá seu aplicativo independente para as linhas The Frame e Micro LED.

O Nifty Gateway foi fundado em 2018 pelos irmãos Duncan e Griffin Cock Foster. Em 2019, o marketplace foi adquirido pela Gemini, uma exchange de criptomoedas lançada em 2015 pelos irmãos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss. A exchange atualmente é uma empresa fiduciária regulada pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) e considerada a primeira casa de câmbio ether (ETH) licenciada do mundo.

Ao salientar que os clientes poderão navegar, exibir e interagir com os NFTs no conforto de seu sofá, o Nifty Gateway informou que o marketplace possui mais de seis mil peças de artistas emergentes e de renome, tais como Beeple, Daniel Arsham e Pak.

O cofundador da Nifty Gateway, Duncan Cock Foster, destacou a importância da parceria com a Samsung para o projeto de expansão da empresa ao declarar que:

A missão da Nifty Gateway é levar NFTs a um bilhão de pessoas, capacitando criadores e simplificando a maneira como os clientes compram, vendem, criam e mantêm NFTs. Estamos comprometidos em tornar as NFTs acessíveis e a compra de NFT mais perfeita do que nunca. Com nossa missão em mente, não poderíamos estar mais animados em fazer parceria com a Samsung para desenvolver uma experiência inovadora de coleta de NFT. Sua dedicação à experiência do usuário e foco em telas da mais alta qualidade se alinha perfeitamente com nossa visão de permitir interagir com seus criadores favoritos.

A nova funcionalidade da TVS servirá de interface entre negociadores com carteiras custodiadas no Nifty Gateway e o marketplace, onde eles poderão comprar e vender NFTs utilizando criptomoedas e cartão de crédito/débito.

Sem dar detalhes de como seria o interfaceamento com os NFTs, a Samsung anunciou no início do ano, durante a Consumer Electronics Show (CES) em Las Vegas, que lançaria uma nova linha de Smart TVs para permitir aos usuários negociarem os criptoativos. Na ocasião, a gigante tecnológica também prometeu que os novos aparelhos seriam compatíveis com games por meio da Samsung Gaming Hub, plataforma que permitirá aos usuários se conectarem com streamings de jogos com a qualidade dos games de console.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok