Rio de Janeiro terá Carnaval para entusiastas da Web3: conheça o 'bloco chain'

A vasta programação de blocos de carnaval do Rio de Janeiro ganha mais uma adição. O “bloco chain” tem o objetivo de integrar a tecnologia blockchain à folia, com direito à NFTs e transmissão no metaverso.

Os foliões que estiverem no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira, 16, poderão conhecer ainda mais detalhes sobre a Web3 no “bloco chain”. O nome divertido faz alusão à tecnologia blockchain. Com a iniciativa, o bloco de carnaval pretende chamar a atenção e espalhar a mensagem da comunidade Web3 sobre o “potencial transformador da tecnologia blockchain através da educação”, afirmou um comunicado de imprensa.

O bloco espera receber cerca de 500 pessoas das 15h30 às 21h nos jardins do Museu da República, na Rua do Catete 153, Rio de Janeiro. O ingresso é 1kg de alimento não perecível, que será doado para a ONG Educar+.

A Educar+ é um projeto social que atua no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, para educar jovens desde a alfabetização até cursos tecnológicos. O projeto tem em sua grade aulas do Web3F.avela, programa de educação sobre Web3 para jovens periféricos que visa oportunizar transformação social através da tecnologia blockchain. Conhecida como “nova fase da internet”, a Web3 integra a tecnologia blockchain, criptomoedas, NFTs, metaverso e muito mais.

Para os que não puderem comparecer pessoalmente ao evento, o “bloco chain” também disponibilizará uma transmissão ao vivo no metaverso NOWHERE. O evento conta com uma série de patrocinadores do setor cripto, como ReservaX, a divisão de Web3 da marca de roupas Reserva, Ribus, Blockchain Rio, Ethereum Brasil, Rio Crypto Day, Omega Digital Assets, Tezos Brasil, Upland, Smart Pay, BR Punk, Mobi Up, Lilli Kessler e Degenbeer.

Segundo Daniel Carius, CVO da Ribus, ter a oportunidade de ajudar a expandir a comunidade Web3 através do carnaval e ainda poder contribuir com o desenvolvimento das crianças do projeto Educar+ é motivo de muita satisfação.

“Será um dia muito especial para todos que estão, de alguma forma, envolvidos direta ou indiretamente com a tecnologia blockchain. O objetivo é espalhar a mensagem da comunidade de uma forma leve e descontraída por meio do carnaval. Além disso, os alimentos arrecadados que serão revertidos às crianças do Educar+ serão fundamentais nesse processo de aprendizado”, afirmou o executivo em um comunicado.

