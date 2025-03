Reserva dos EUA elimina 'última ameaça existencial' para o bitcoin, diz Bitwise

Matt Hougan, CIO da Bitwise, afirmou recentemente que a criação de uma reserva estratégica de bitcoin pelos Estados Unidos eliminou o "último risco existencial" contra a criptomoeda. Com isso, o ativo se tornou o "melhor plano B" para investidores em busca de proteção do mercado.

O executivo destacou que a primeira vez que o bitcoin ultrapassou o preço de US$ 1 foi em 2011, mas que, desde então, a criptomoeda teve uma forte valorização, chegando a superar a marca dos US$ 100 mil. Esse movimento fez com que o ativo fosse cada vez mais discutido enquanto opção de investimento.

Para Hougan, o momento atual é o "melhor em toda a história" para comprar a criptomoeda considerando o risco no momento em torno do ativo. Se, no passado, a moeda digital era equivalente a um "bilhete de loteria", hoje o risco em torno do investimento decaiu significativamente.

O executivo afirma que o bitcoin foi capaz de superar "ameaçadas existenciais", incluindo a sua associação com atividades criminosas e a falta de regulação no setor. Agora, a criação de uma reserva da criptomoeda pelos Estados Unidos eliminou a última dessas ameaças.

Hougan acredita que ainda há um risco para investidores: a possibilidade de governos confiscaram ou até banirem o investimento na criptomoeda. Isso poderia ocorrer, explica, se os governos buscassem expandir suas reservas por meio de ativos de agentes privados, algo que já ocorreu no caso do ouro nos próprios Estados Unidos.

Mesmo assim, o executivo pontua que esse movimento não seria uma ameaça para o bitcoin em si, mas sim para os investidores. "O último risco existencial para o bitcoin desapareceu diante dos meus olhos", disse o CIO da Bitwise ao se referir à criação da reserva.

"O melhor cenário para os Estados Unidos é que o dólar continue sendo a moeda de reserva mundial. Mas se chegarmos ao ponto em que isso esteja em risco, é melhor mudarmos para o bitcoin do que para algo como o yuan", disse Hougan.

O executivo da Bitwise reconheceu ainda que errou em suas previsões no passado. "Isso é o que eu não conseguia ver originalmente: é claro que os Estados Unidos adotariam o bitcoin. É o melhor plano B do mercado".

