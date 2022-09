Renda passiva em criptomoedas: como multiplicar seus ganhos?

Desde a criação do bitcoin, a primeira criptomoeda, a tecnologia cripto evoluiu de forma surpreendente. Agora, o céu é o limite sobre o que você pode fazer com suas moedas digitais. Nesse sentido, a renda passiva em cripto também virou realidade.

Ou seja, além da variação de preço, outras formas de lucrar também são oferecidas por empresas do setor para maximizar seus ganhos. Palavras como staking, yield farming e lending se tornaram comuns no vocabulário do criptoinvestidor. Ainda não sabe o que é isso? Assista ao vídeo e confira a explicação de Léo Gravina sobre o assunto:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok