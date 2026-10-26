Fundos imobiliários com os dias contados? Empresário diz que há algo melhor para renda mensal

A tokenização de ativos pode trazer uma série de eficiências e desbloquear novos modelos de negócios. E segundo Lucas Danicek, CEO da Nexa Finance, está criando tipos de investimento que podem desbancar os fundos imobiliários como melhores opções para o investidor obter uma renda mensal.

No episódio desta semana do podcast Future of Money, Ricardo Bomfim entrevista Lucas Danicek, CEO da Nexa Finance, para aprofundar as dinâmicas dessa transição tecnológica e todas as possibilidades que podem ser exploradas no mercado de tokens de ativos do mundo real (RWA).

Assista ao vídeo!

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok