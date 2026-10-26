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Fundos imobiliários com os dias contados? Empresário diz que há algo melhor para renda mensal

Indústria de tokenização deixa para trás o período de experimentações para focar em casos de uso concretos que, na opinião de empresário, podem desbancar produtos tradicionais

Lucas Danicek, CEO da Nexa Finance

Lucas Danicek, CEO da Nexa Finance

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09h30.

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A tokenização de ativos pode trazer uma série de eficiências e desbloquear novos modelos de negócios. E segundo Lucas Danicek, CEO da Nexa Finance, está criando tipos de investimento que podem desbancar os fundos imobiliários como melhores opções para o investidor obter uma renda mensal.

No episódio desta semana do podcast Future of Money, Ricardo Bomfim entrevista Lucas Danicek, CEO da Nexa Finance, para aprofundar as dinâmicas dessa transição tecnológica e todas as possibilidades que podem ser exploradas no mercado de tokens de ativos do mundo real (RWA).

Assista ao vídeo!

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