ETF de bitcoin da BlackRock entra na lista dos 5 ETFs com mais investimentos em 2025

O ETF de bitcoin da BlackRock entrou nesta semana na lista dos cinco ETFs com melhor desempenho em 2025. O fundo, que é o maior de investimento na criptomoeda, foi lançado em 2024, mas rapidamente ganhou espaço no mercado e segue atraindo novos investidores.

De acordo com Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, o ETF da BlackRock superou o BIL, um ETF de investimento em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, em relação aos aportes recebidos no acumulado do ano. Com isso, ele tem agora o quinto maior fluxo de investimento em 2025.

Ao todo, o ETF de bitcoin da BlackRock apresenta um saldo positivo de quase US$ 9 bilhões. Apesar do bom desempenho, as chances de ultrapassar o quarto colocado na lista - o SPLG, um ETF que replica o S&P 500 - são menores. O SPLG soma mais de US$ 13 bilhões de saldo positivo.

A lista dos cinco ETFs com melhor desempenho no ano é composta ainda pelo VTI, um ETF que investe em todas as empresas das bolsas dos EUA, pelo SGOV, um ETF que investe em títulos do Tesouro, e pelo VOO, um ETF que replica o S&P 500. Eles apresentam fluxos de US$ 15 bilhões, US$ 16 bilhões e US$ 64 bilhões, respectivamente.

ETF de bitcoin no "modo Pac-Man"

Mesmo assim, Balchunas destacou que o desempenho do ETF de bitcoin da BlackRock é um destaque positivo no mercado financeiro. Para ele, a entrada no top5 é "loucura", considerando que o fundo estava na posição de número 47 há pouco mais de um mês.

Ele ressaltou que o fundo conseguiu atrair US$ 6,5 bilhões em investimentos desde então. O analista da Bloomberg brincou que o ETF ligou o "modo Pac-Man", abocanhando uma fatia expressiva dos investimentos que entraram no mercado nesse cenário.

Balchunas acredita que o movimento também reflete uma perda de espaço de ETFs de investimento em ouro e em moedas fiduciárias. "O ranking está lentamente voltando a 2024", comentou, se referindo à atual composição dos fundos que têm conseguido atrair mais investimentos.

No início de maio, o ETF de bitcoin da BlackRock superou o GLD, maior ETF de ouro do mundo, em investimentos recebidos em 2025. O movimento foi considerado um símbolo da retomada do apetite ao risco entre investidores, favorecendo a criptomoeda.

