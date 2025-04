Regulação de stablecoins nos EUA cria 'guerra' entre bancos e empresas de cripto

O avanço de um projeto de lei dos Estados Unidos que busca regular o segmento de stablecoins - criptomoedas pareadas a outros ativos, em geral ao dólar - gerou uma "guerra" envolvendo bancos, empresas de cripto e outros interessados no projeto. Com isso, políticos precisarão lidar com visões divergentes sobre o texto.

De acordo com o site The Block, as três empresas mais atuantes no momento são a Tether, emissora da USDT, a Circle, emissora da USDC, e o Bank of America. No início do ano, Brian Moynihan, CEO do Bank of America, afirmou que o banco estava avaliando lançar uma stablecoin própria.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Desde então, a instituição intensificou seus esforços para influenciar o projeto de lei em análise. O objetivo é criar regras que aumentem a atuação dos bancos no segmento, além de facilitar a emissão dessas criptomoedas. Por outro lado, há um esforço para enfraquecer possíveis concorrentes.

O Bank of Americana quer limitar a capacidade de empresas privadas, como a Amazon e a Meta, de emitir possíveis stablecoins pareadas ao dólar. Com isso, seria possível concentrar a atuação nesse segmento a empresas do mercado financeiro, favorecendo esse grupo.

A Fidelity Investments, o Goldman Sachs e o BNY também compartilham uma visão semelhante. Hoje, o projeto em análise permite que empresas não-financeiras emitam stablecoins, nos mesmos moldes de empresas de tecnologia que já contam com o ativo, caso da Tether e da Circle.

Já entre a Tether e a Circle, a briga envolve as exigências na lei em torno das reservas que garantem a paridade entre uma stablecoin e o dólar. A Circle tem defendido regras rígidas que, na prática, obrigariam a Tether a mudar o sistema de reserva da USDT ou retirar o ativo de circulação nos EUA.

No momento, a Tether tem intensificado esforços para tentar atender aos possíveis requisitos da lei. Entretanto, o CEO da empresa, Paolo Ardoino, não descarta a possibilidade de retirar a USDT do mercado norte-americano e criar uma stableocin específica para o país.

Atualmente, a USDT é stablecoin mais valiosa e mais usada no mercado. Já a USDC está em segundo lugar. Nesse cenário, a construção de uma legislação favorável ao modelo da Circle pode ajudar a empresa a ganhar mais território, usuários e investimentos no segmento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok