Rede em blockchain baseada em celulares mira expansão no Brasil através do modelo 'conecte e ganhe'

A Nodle Network é uma rede descentralizada baseada em dispositivos móveis com foco na conectividade de dispositivos inteligentes e soluções de geolocalização que está concentrando esforços em sua expansão internacional no Brasil.

Segundo os fundadores da Nodle, Micha Benoliel e Garret Kinsman, o potencial de expansão da rede no Brasil se deve à disposição da população local para adotar novas tecnologias e aos 242 milhões de dispositivos móveis ativos no país, que superam o total de 215 milhões de habitantes que o país possui hoje, de acordo com estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A Nodle permite que qualquer pessoa portando um telefone celular conectado à rede através do Bluetooth e rodando o aplicativo Nodle Cash se torne um nó, transmitindo e recebendo informações de outros dispositivos, e, em contrapartida, sendo recompensada por isso. O Nodle Cash está disponível tanto para iOS quanto para Android.

A distribuição do NODL aos usuários da rede atua como incentivo econômico à comunidade em um modelo intitulado "conecte e ganhe". À medida que mais usuários aderem à rede, mais útil ela se torna e maior valor ela gera.

Em entrevista concedida durante o Blockchain Rio Festival, o cofundador da Nodle, Garret Kinsman ressaltou que as criptomoedas têm maior potencial de crescimento em mercados em desenvolvimento. Por isso o foco no Brasil nesse momento.

Além disso, regiões como a América Latina e o Sudeste Asiático tendem a registrar um crescimento econômico superior ao dos países economicamente desenvolvidos, como os EUA ou da Europa Ocidental nos próximos dez anos.

Casos de Uso

Fundada em 2017, a Nodle Network inicialmente estava baseada na blockchain da Stellar (XLM). Em 2019, a Nodle chegou a responder por 40% do tráfego da Stellar, provocando congestionamentos e interrupções no funcionamento da rede.

Diante dos gargalos de infraestrutura, os fundadores da Nodle resolveram migrar para a Polkadot (DOT), devido às suas características de interoperabilidade, ao seu alto padrão de privacidade e segurança, e aos seus princípios de governança.

Em março deste ano, a Nodle ganhou o 11º leilão de parachains da Polkadot. A conexão ao ecossistema mais amplo da Polkadot permitiu que o NODL ganhasse em liquidez e se tornasse utilizável em todas as outras parachains atualmente em operação. Assim, os usuários da rede passaram a ter acesso direto a exchanges descentralizadas e outras aplicações DeFi (finanças descentralizadas) da Polkadot.

Recentemente, a Nodle Network fechou o seu primeiro contrato corporativo, com uma seguradora de automóveis alemã. Através do Nodle Cash, toda a frota de veículos da seguradora passou a ser rastreada em tempo real, permitindo a localização imediata em caso de roubos ou sinistros.

No entanto, destacou Benoliel, os casos de uso da Nodle Network são ilimitados. Em um mundo cada vez mais hiperconectado, com os avanços do 5G e da Internet das Coisas, a Nodle pode ser utilizada para conectar e proteger ativos físicos, rastrear itens perdidos ou valiosos, capturar dados de sensores e autenticar certificados de segurança. O Nodle também fornece informações para fabricantes de produtos eletrônicos, empresas, cidades inteligentes, instituições financeiras e muito mais.

Em uma esfera de uso social, o Nodle viabiliza a conexão entre pessoas, criando alternativas de uso que podem ser exploradas por prestadores de serviços, campanhas de marketing, ativações de marca, eventos, games, provas ou testes.

Kinsman, por sua vez, afirma que muitos dos casos de uso da Nodle Network nem sequer foram criados até então, pois suas possibilidades de utilização são praticamente infinitas.

Incentivar a adoção de criptomoedas

Tornar as criptomoedas mais acessíveis às pessoas comuns é uma missão adicional da Nodle Network, daí a opção por simplificar a experiência do usuário através de um aplicativo para dispositivos móveis, cuja instalação e configuração podem ser feitas em poucos minutos, como destacou a head de conteúdo e comunicação da rede, Carolina Mello:

"Qualquer pessoa com um smartphone pode fazer parte desse futuro hiperconectado, porque o passaporte já está na palma da mão de cada uma delas. Para contribuir e ganhar criptomoedas não é necessário nenhum conhecimento prévio ou equipamento adicional, basta ter um celular com Bluetooth. O Nodle Cash é parte de um futuro tecnológico que mudará desde a forma como nos conectamos, entretemos, trocamos informações, enviamos e recebemos pagamentos, até o jeito como interagimos e executamos atividades cotidianas."

A preservação da privacidade dos usuários é outro princípio fundamental da Nodle. Não é exigida a identificação do usuário ou o envio de dados pessoais para utilização do aplicativo. O Nodle Cash também funciona como uma carteira digital, na qual os usuários armazenam os NODLs recebidos.

O aplicativo, no entanto, não permite a conversão do token em outros criptoativos ou stablecoins. Para transacioná-los, os usuários precisam transferir os ativos para uma exchange. O Mercado Bitcoin listou o NODL na última sexta-feira, 2, durante o Blockchain Rio Festival. Usuários brasileiros também podem negociar o NODL na Kraken e na Gate.io.

Atualmente, o NODL está cotado a US$ 0,005486, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok