Rede do bitcoin processa 1,6 milhão de pagamentos e bate recorde diário

A rede Bitcoin registrou o maior número de pagamentos confirmados em um único dia em 23 de abril, estabelecendo um novo recorde para o blockchain. Alguns dias após a conclusão do halving, que ocorreu em 19 de abril, o projeto processou mais de 1,6 milhão de transações únicas entre remetentes e destinatários.

Comparando dados das plataformas Blockchain.com e Glassnode, é possível notar uma correlação direta entre o lançamento do Runes — um protocolo alternativo ao Ordinals e ao BRC-20 para a criação de tokens não-fungíveis (NFTs) — e o aumento nas transações diárias da rede.

De acordo com dados da Dune Analytics, as Runes representaram 81,3% de todas as transações na rede Bitcoin em 23 de abril. No entanto, o bitcoin eventualmente recuperou a maior parte das transações na rede. Em 29 de abril, a criptomoeda representou 77,8% de todas as transações, enquanto as Runes contribuíam com 18,8%.

Outras transações em 29 de abril na rede Bitcoin incluíram transações com Ordinals (1,2%) e transações com tokens BRC-20 (2,3%). O aumento no número de transações de Runes tem funcionado a favor da indústria de mineração.

Duas das maiores empresas de mineração operando nos Estados Unidos, a Stronghold Digital Mining e a Marathon, destacaram a influência positiva do protocolo tanto do ponto de vista financeiro quanto funcional. As transações mais de 1.200 bitcoins em taxas de transação para os mineradores desde que o halving ocorreu.

Logo após o seu lançamento, o protocolo resultou em mais de US$ 135 milhões (R$ 675 milhões, na cotação atual) em taxas pagas na rede. O processo de criação e posterior negociação dos tokens criados demanda o pagamento de taxas no blockchain do bitcoin.

Por outro lado, as taxas têm flutuado significativamente desde o halving. No dia 20 de abril, logo após o evento, as taxas chegaram a um pico de US$ 170 para transações de alta prioridade. Poucas horas depois, porém, as taxas despencaram e acabaram chegando a US$ 12,37 para movimentações de alta prioridade no dia 22 de abril.

Entretanto, as taxas voltaram a subir nos dias posteriores até o patamar atual. Com isso, os mineradores de bitcoin também têm obtido valores recordes de receita com as taxas. Após o halving, a receita diária ultrapassou a casa dos US$ 100 milhões pela primeira vez.

