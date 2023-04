Real Digital facilita compras online com armários inteligentes em novo projeto

A TecBan e o Capitual apresentaram nesta terça-feira, 25, um projeto que pretende utilizar a tecnologia blockchain e o Real Digital para facilitar compras online por meio de armários inteligentes.

A apresentação, em um dos painéis do Lift Day, evento organizado pelo Banco Central e a Fenasbac, mostrou a solução desenvolvida pela empresa por trás dos caixas eletrônicos 24Horas e o Capitual, banco digital especializado em tecnologia blockchain e criptoativos.

Os armários inteligentes usam uma rede privada do blockchain Ethereum, atual segundo maior do mundo, para a criação de contratos inteligentes integrados. Eles atuam como uma espécie de cofre, que só libera o pagamento quando o usuário insere o código da compra e pega a encomenda.

O pagamento, efetuado pelo cliente em Real Digital, a moeda digital desenvolvida pelo Banco Central com previsão de lançamento em 2024, fica armazenado em uma carteira do projeto até a confirmação de retirada nos armários.

A tecnologia dos contratos inteligentes integrados em blockchain atua como um mediador de segurança na transação entre as duas partes, sem a necessidade de um órgão intermediário.

Aprendizados no desenvolvimento do projeto

Segundo Luiz Fernando Lopes, gerente de plataformas digitais na TecBan, para demonstrar a utilização dos armários inteligentes no processo de intermediação financeira do Real Digital, foi criada uma estrutura de testes com dois armários exclusivos para o projeto Lift Challenge, sendo um em São Paulo (TecBan) e outro em Brasília (Fenasbac).

“Um dos principais aprendizados que tivemos nessa jornada do Lift Challenge foi trabalhar com a modularização de contratos inteligentes, integrados aos armários. Notamos que isso aumenta a eficiência de processos logísticos e garante a entrega do valor financeiro negociado mediante à validação e finalização da entrega, que neste caso é representada pelo fechamento da porta do armário”, explicou Lopes.

De acordo com Jefrey Santos, CTO e cofundador do Capitual, os princípios da criptografia adotados no projeto garantem a segurança das movimentações gerando soluções para o problema de confiança nos sistemas de intermediação em compras de produtos online. “Para nós tem sido uma experiência rica e importante para desenvolvermos novas aplicações do real digital na vida das pessoas, nos processos B2B e B2C, agilizando com segurança as operações”, afirmou.

