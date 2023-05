Nomes de novos diretores do Banco Central serão anunciados quando Lula voltar da Europa, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que os nomes dos indicados para as diretorias de Política Monetária e Fiscalização do Banco Central serão anunciados após a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa. A expectativa é que o presidente retorne ao Brasil até a próxima sexta-feira.

Lula, que passou por Portugal e agora está na Espanha, já deixou claro que faz questão de participar da escolha. Crítico da atual política monetária conduzida por Roberto Campos Neto, o presidente indicou que quer pessoas que defendam os interesses do governo

O que disse Haddad?

"[Os nomes serão indicados] assim que o presidente chegar", disse Haddad, momentos antes de embarcar para Foz do Iguaçu (PR), onde participará de um evento na usina hidrelétrica de Itaipu.

No início deste mês, ao ser perguntado sobre o mesmo assunto, o ministro da Fazenda afirmou que os novos diretores do BC seriam anunciados depois da visita de Lula à China. A comitiva presidencial viajou ao país asiático no último dia 11.

Os mandatos dos diretores de Política Monetária, Bruno Serra Fernandes, e Fiscalização, Paulo Souza, terminaram no último dia 28 de fevereiro. O primeiro foi exonerado (a pedido) no fim do mês passado. Já Souza continua no cargo até o momento.

Caberá ao Senado dar a palavra final sobre os nomes, que serão enviados à Casa pelo presidente da República. Os escolhidos terão de passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e depois no plenário