Bitcoin mostra recuperação após forte queda e "bom preço de entrada", diz especialista

O bitcoin opera nesta quinta-feira, 8, com uma alta de 5,2%, cotado em US$ 58.977, de acordo com dados da plataforma CoinGecko, mostrando uma recuperação parcial após as fortes quedas observadas na semana passada e na última segunda-feira, mas ainda aguardando desdobramentos no mercado.

Lucas Josa, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirmou durante o "Morning Call Crypto" desta quinta-feira que a criptomoeda vem "aliviando um pouco dessa queda nos últimos dias", mas que o ativo e o mercado cripto como um todo seguem com uma forte correlação com o índice Nikkei, da bolsa de valores do Japão.

Já o ether está "ainda mais fraco que o bitcoin; Dentre as principais criptomoedas nesse movimento de recuperação, ele é a mais fraca, e a Solana está tendo um movimento de recuperação mais forte". É muito bom o bitcoin recuperar essa região dos US$ 56,8 mil, enquanto estiver acima disso acho que a gente está bastante confortável de ter superado o fundo, pelo menos no curto prazo".

"[Esse preço] É muito bom para o ativo, até mesmo para quem está procurando um preço de entrada", destacou Josa. Por outro lado, ele pontua que "o mercado cripto sofreu bastante e não necessariamente vai recuperar tudo de uma vez. Às vezes leva alguns dias, algumas semanas, as coisas tendem a demorar um pouco mais de tempo para andar".

No curto prazo, o analista diz que o mercado ficará atento à situação das economias dos Estados Unidos e do Japão, que foram as grandes responsáveis pela forte queda disseminada no mercado nos últimos dias. O JPMorgan, por exemplo, aumentou para 35% a chance de recessão nos EUA.

Josa avalia, porém, que "essa probabilidade de recessão talvez esteja alta demais para esse ano. Para esse ano ainda não está muito no radar. Possibilidade de recessão teve um alívio, mas, caso ocorra, o mercado de criptomoedas vai corrigir bastante no começo, mas uma parte já entrou no preço nesse movimento que a gente tem visto desde a última semana".

"Não sei se necessariamente isso faria com que o bitcoin buscasse um novo fundo, abaixo da casa dos US$ 49 mil. A recessão já vai vir acompanhada de corte nos juros, e nesse cenário há uma procura por alocação de risco em outros setores, e cripto pode vir com força nesse cenário. Então para médio e longo prazo tende a se recuperar e até performar melhor que outros setores", pontua.

