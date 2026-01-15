As cinco regras não ditas que aceleram o sucesso, segundo consultor de carreira de Harvard

Você estuda, se dedica, cumpre prazos, entrega bons resultados, mesmo assim parece que outros estão crescendo mais rápido, com menos esforço? A explicação pode estar nas “regras não ditas” do sucesso profissional.

É isso que defende Gorick Ng, consultor de carreira da Universidade de Harvard e autor do livro As Regras Não Ditas. Depois de estudar e trabalhar com grandes empresas e talentos de alta performance, ele mapeou padrões de comportamento e mentalidade que diferenciam quem sobe na carreira de quem fica parado, mesmo com competência.

A seguir, confira algumas das mais relevantes para quem está em busca de executar melhor, ganhar visibilidade e acelerar sua jornada profissional. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1. Saiba quando seguir, ceder ou rejeitar

Nem toda batalha vale a pena. Profissionais de alta performance entendem que obediência cega não gera destaque, mas confronto direto o tempo todo também não constrói reputação.

O segredo está em escolher quando seguir direções, quando negociar e quando dizer “não”.

2. Faça sua lição de casa — e mostre que fez

Quem se destaca não espera ser ensinado. Eles pesquisam, se preparam e antecipam perguntas, mas também sabem tornar esse preparo visível, seja fazendo perguntas inteligentes, seja entregando mais do que o esperado.

Não basta trabalhar bem, é preciso mostrar o valor do seu trabalho.

3. Compreenda o objetivo final e trabalhe de trás para frente

Muitos profissionais ficam presos na execução de tarefas sem entender o porquê. Já os de alta performance começam pelo objetivo final, mapeiam expectativas e moldam sua atuação para gerar impacto real.

Saber “o que precisa ser feito” é básico, mas entender “o que importa de verdade” muda o jogo.

4. Procure por padrões

Profissionais estratégicos observam padrões, por exemplo, como as pessoas bem-sucedidas se comportam, como as decisões são tomadas, como o “jogo não oficial” funciona.

Aprender a ler o ambiente é tão essencial quanto ser bom tecnicamente.

5. Entenda hierarquias, dinâmicas e expectativas

Alta performance também exige inteligência organizacional, ou seja, saber como se posicionar, a quem recorrer, quem influencia o quê.

As regras não ditas muitas vezes definem quem é visto como confiável e pronto para crescer.

