As cinco regras não ditas que aceleram o sucesso, segundo consultor de carreira de Harvard

Plano de carreira: buscar aprendizados específicos pode acelerar o crescimento profissional.
Redatora
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10h26.
Você estuda, se dedica, cumpre prazos, entrega bons resultados, mesmo assim parece que outros estão crescendo mais rápido, com menos esforço? A explicação pode estar nas “regras não ditas” do sucesso profissional.
É isso que defende Gorick Ng, consultor de carreira da Universidade de Harvard e autor do livro As Regras Não Ditas. Depois de estudar e trabalhar com grandes empresas e talentos de alta performance, ele mapeou padrões de comportamento e mentalidade que diferenciam quem sobe na carreira de quem fica parado, mesmo com competência.
A seguir, confira algumas das mais relevantes para quem está em busca de executar melhor, ganhar visibilidade e acelerar sua jornada profissional. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Nem toda batalha vale a pena. Profissionais de alta performance entendem que obediência cega não gera destaque, mas confronto direto o tempo todo também não constrói reputação.
O segredo está em escolher quando seguir direções, quando negociar e quando dizer “não”.
Quem se destaca não espera ser ensinado. Eles pesquisam, se preparam e antecipam perguntas, mas também sabem tornar esse preparo visível, seja fazendo perguntas inteligentes, seja entregando mais do que o esperado.
Não basta trabalhar bem, é preciso mostrar o valor do seu trabalho.
Muitos profissionais ficam presos na execução de tarefas sem entender o porquê. Já os de alta performance começam pelo objetivo final, mapeiam expectativas e moldam sua atuação para gerar impacto real.
Saber “o que precisa ser feito” é básico, mas entender “o que importa de verdade” muda o jogo.
Profissionais estratégicos observam padrões, por exemplo, como as pessoas bem-sucedidas se comportam, como as decisões são tomadas, como o “jogo não oficial” funciona.
Aprender a ler o ambiente é tão essencial quanto ser bom tecnicamente.
Alta performance também exige inteligência organizacional, ou seja, saber como se posicionar, a quem recorrer, quem influencia o quê.
As regras não ditas muitas vezes definem quem é visto como confiável e pronto para crescer.
